F-16 trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 – Phép thử lớn đầu tiên của tiêm kích

Ngày 17/1/1991, liên quân do Mỹ dẫn đầu mở chiến dịch Bão táp Sa mạc nhằm đánh bật lực lượng Iraq khỏi Kuwait.

F-16 là một trong những loại máy bay được sử dụng với tần suất cao. Khác với hình ảnh tiêm kích hạng nhẹ ban đầu, các máy bay F-16 trong chiến dịch chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Mục tiêu của F-16 bao gồm sân bay, cơ sở sản xuất quân sự, trận địa tên lửa Scud và nhiều mục tiêu chiến thuật khác.

Máy bay có thể mang bom thông thường, bom chùm và các loại vũ khí phù hợp với nhiệm vụ. Khả năng hoạt động từ các căn cứ trong khu vực Vịnh Ba Tư giúp F-16 tham gia các đợt xuất kích với quy mô lớn.

Không quân Mỹ cho biết F-16 thực hiện số lượng phi vụ nhiều hơn bất kỳ loại máy bay nào khác của lực lượng này trong chiến dịch.

Đây là minh chứng cho khả năng duy trì hoạt động với cường độ cao và tính linh hoạt của nền tảng máy bay.

duy trì hoạt động với cường độ cao và tính linh hoạt của nền tảng máy bay. Tuy nhiên, chiến dịch cũng bộc lộ những giới hạn.

F-16 không phải máy bay tàng hình và phải hoạt động trong môi trường có hệ thống phòng không Iraq, bao gồm pháo phòng không, tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu đối phương.

Trong những ngày đầu chiến dịch, một số F-16 bị bắn rơi, phi công bị bắt làm tù binh.

Nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất cũng đặt ra yêu cầu lớn về xác định tọa độ, dẫn đường và phối hợp giữa các lực lượng.

Những kinh nghiệm thu được thúc đẩy việc tiếp tục cải tiến hệ thống ngắm bắn, định vị và vũ khí chính xác cho F-16 trong các giai đoạn sau.

Chiến tranh Vùng Vịnh không phải cuộc chiến đầu tiên F-16 tham gia ở cấp độ quốc tế, nhưng đây là một trong những phép thử quan trọng nhất đối với năng lực tác chiến quy mô lớn của dòng máy bay này.

F-16 chứng minh khả năng đảm nhiệm nhiều phi vụ tiến công, đồng thời cho thấy hiệu quả của nó phụ thuộc chặt chẽ vào ưu thế trên không, chế áp phòng không và hệ thống hỗ trợ tác chiến của liên quân.