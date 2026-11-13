F-16 Fighting Falcon: Từ ý tưởng tiêm kích hạng nhẹ đến biểu tượng của không quân Mỹ

F-16 Fighting Falcon là một trong những dòng máy bay chiến đấu có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử hàng không quân sự hiện đại.

Tuy nhiên, khi chương trình được khởi động vào đầu thập niên 1970, Mỹ không hướng tới việc tạo ra một tiêm kích hạng nặng với radar lớn, tầm bay xa và hệ thống vũ khí phức tạp.

Mục tiêu ban đầu là phát triển một máy bay nhỏ, nhẹ, cơ động cao, có khả năng giành ưu thế trên không với chi phí thấp hơn những tiêm kích đắt tiền đang được đưa vào biên chế.

Ý tưởng này xuất phát từ những tranh luận trong Không quân Mỹ. Các cuộc không chiến cho thấy tên lửa dẫn đường không thể thay thế hoàn toàn pháo, trong khi khả năng cơ động và kỹ năng của phi công vẫn giữ vai trò quyết định.

Một số chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng các máy bay chiến đấu ngày càng lớn, nặng và đắt đỏ đã khiến thiết kế tiêm kích xa rời những yêu cầu cốt lõi của không chiến.

Từ những tranh luận đó, nhóm chuyên gia được biết đến với tên gọi Fighter Mafia, trong đó có đại tá John Boyd và nhà phân tích Pierre Sprey, thúc đẩy quan điểm phát triển một tiêm kích hạng nhẹ.

Họ nhấn mạnh khả năng tăng tốc, duy trì năng lượng trong khi cơ động, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao và khả năng điều khiển linh hoạt.

Đây là những yếu tố được xem là quan trọng trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa máy bay chiến đấu.

Năm 1972, Không quân Mỹ khởi động chương trình Lightweight Fighter, yêu cầu các nhà thầu phát triển nguyên mẫu tiêm kích hạng nhẹ để đánh giá. General Dynamics đưa ra thiết kế YF-16, trong khi Northrop tham gia bằng nguyên mẫu YF-17.

Cuộc cạnh tranh này không chỉ là lựa chọn giữa 2 mẫu máy bay, mà còn phản ánh cuộc tranh luận về hướng phát triển lực lượng tiêm kích Mỹ trong tương lai.

YF-16 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 2/2/1974. Nguyên mẫu được thiết kế với cánh dạng tam giác cụt, cửa hút khí đặt dưới thân, buồng lái có tầm quan sát rộng và hệ thống điều khiển bay điện tử.

Đặc biệt, máy bay sử dụng cần điều khiển đặt bên phải ghế lái thay vì cần điều khiển trung tâm truyền thống.

Những lựa chọn này nhằm cải thiện khả năng điều khiển khi máy bay thực hiện các thao tác cơ động ở cường độ cao.

Sau quá trình thử nghiệm và đánh giá, YF-16 được lựa chọn vào năm 1975. Quyết định này mở đường cho việc phát triển F-16 thành máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt.

Từ một dự án thử nghiệm nhằm kiểm chứng triết lý tiêm kích hạng nhẹ, F-16 dần trở thành nền tảng chiến đấu đa nhiệm được nhiều quốc gia lựa chọn.