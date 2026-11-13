F-16 Fighting Falcon – Hành trình phát triển và sức mạnh của tiêm kích Mỹ

Sau khi chương trình Lightweight Fighter được khởi động, Không quân Mỹ lựa chọn 2 thiết kế để chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm: YF-16 của General Dynamics và YF-17 của Northrop.

Cả 2 đều hướng tới một tiêm kích hạng nhẹ, có khả năng cơ động cao, nhưng cách tiếp cận kỹ thuật không hoàn toàn giống nhau.

YF-16 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F100, cánh dạng tam giác cụt và cửa hút khí đặt dưới thân.

Thiết kế này tập trung vào tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn, khả năng tăng tốc và duy trì năng lượng khi cơ động.

Máy bay cũng được trang bị hệ thống điều khiển bay điện tử, cho phép phi công điều khiển một thiết kế có độ ổn định tĩnh dọc âm.

Đây là đặc điểm giúp máy bay cơ động tốt hơn nhưng đòi hỏi máy tính liên tục hỗ trợ điều khiển.

Trong khi đó, YF-17 của Northrop sử dụng 2 động cơ General Electric YJ101, cánh có phần mở rộng mép trước và cấu hình khí động học khác biệt.

Việc sử dụng 2 động cơ tạo ra một số lợi thế về dự phòng lực đẩy, đồng thời khiến YF-17 trở thành nền tảng đáng chú ý đối với yêu cầu hoạt động trên tàu sân bay sau này.

YF-16 có chuyến bay đầu tiên ngoài kế hoạch ngày 20/1/1974, khi phi công thử nghiệm Phil Oestricher phải đưa máy bay lên không trung trong một cuộc chạy thử tốc độ cao để tránh sự cố.

Chuyến bay chính thức đầu tiên diễn ra ngày 2/2 cùng năm. YF-17 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 9/6/1974.

Trong các đợt thử nghiệm, 2 nguyên mẫu được đánh giá về khả năng tăng tốc, tốc độ vòng lượn, độ bền, khả năng cơ động và hiệu quả trong không chiến giả định.

Ngày 13/1/1975, Không quân Mỹ công bố YF-16 giành chiến thắng. Các ưu thế được nêu gồm khả năng cơ động, tăng tốc, tốc độ vòng lượn và sức bền khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thất bại của YF-17 không đồng nghĩa thiết kế này bị loại bỏ hoàn toàn. Hải quân Mỹ quan tâm đến nền tảng 2 động cơ của Northrop và tiếp tục phát triển nó cùng McDonnell Douglas thành F/A-18 Hornet.

Trong khi đó, YF-16 trở thành cơ sở cho chương trình F-16 sản xuất hàng loạt. Cuộc cạnh tranh vì thế tạo ra 2 dòng máy bay chiến đấu có ảnh hưởng lâu dài: F-16 một động cơ và F/A-18 hai động cơ.