Tại Căn cứ Không quân Robins, bang Georgia, Mỹ, những chiếc F-15E Strike Eagle trải qua một quy trình kiểm tra đặc biệt sau khi hoàn tất bảo dưỡng cấp độ chuyên sâu.

Thay vì được sơn lại và đưa thẳng về các đơn vị chiến đấu, máy bay được chuyển giao cho lực lượng thử nghiệm bay để đánh giá toàn diện tình trạng kỹ thuật và khả năng hoạt động.

Công việc này do Trung tâm Hậu cần Hàng không Warner Robins đảm nhiệm. Cơ sở đã thực hiện bảo dưỡng định kỳ chuyên sâu đối với dòng F-15 từ năm 1975.

Ngoài tiêm kích, trung tâm còn phụ trách bảo dưỡng các máy bay vận tải chiến lược C-5M Galaxy, C-17 Globemaster và C-130 Hercules của Không quân Mỹ.

Thông thường, khoảng 7 năm một lần, mỗi chiếc F-15 được đưa đến đây để thực hiện chương trình bảo dưỡng định kỳ cấp kho (PDM).

Máy bay được tháo dỡ đến những bộ phận cơ bản nhất, khung thân được kiểm tra kỹ lưỡng, các hạng mục hư hỏng được sửa chữa và những gói nâng cấp cần thiết được tích hợp.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu hình máy bay trong giai đoạn thử nghiệm sau bảo dưỡng.

Những chiếc F-15E được tháo bỏ các giá treo vũ khí, thùng nhiên liệu phụ và nhiều trang bị bên ngoài.

Trong một số trường hợp, ngay cả pháo 20 mm M61A1 Vulcan cũng được tháo khỏi máy bay.

Việc loại bỏ những thành phần này giúp giảm đáng kể trọng lượng và lực cản khí động học.

Máy bay không còn phải mang theo vũ khí, giá treo hay thùng nhiên liệu phụ, qua đó có thể khai thác hiệu suất bay ở mức cao hơn so với cấu hình chiến đấu thông thường.

Những chiếc F-15 để lộ lớp kim loại sau khi được bóc sơn vì thế được gọi là Đại bàng bạc.

Chúng trở thành những cỗ máy thử nghiệm có khả năng thể hiện tối đa sức mạnh của động cơ và đặc tính khí động học.

Các chuyến bay kiểm tra được thực hiện bởi Phi đội Thử nghiệm Bay 339 thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Dự bị Mỹ.

Thiếu tá Rifle Wicks, một phi công F-15E, cho biết cảm giác điều khiển chiếc máy bay trong cấu hình này có thể được mô tả bằng một cụm từ: cỗ máy tên lửa.

Hiện nay, hoạt động bảo dưỡng tại Warner Robins tập trung chủ yếu vào F-15E Strike Eagle.

Không quân Mỹ chỉ còn hai phi đội F-15C/D và đã quản lý số máy bay còn lại nhằm hạn chế nhu cầu bảo dưỡng cấp kho.

Trong những năm tới, F-15EX Eagle II dự kiến cũng sẽ bắt đầu được đưa đến đây theo quy trình tương tự.

Sau khi hoàn tất các bài kiểm tra nghiêm ngặt, những chiếc F-15 sẽ được sơn lại và bàn giao cho các đơn vị tác chiến.

Quy trình này giúp Không quân Mỹ bảo đảm mỗi máy bay trở lại hoạt động với tình trạng kỹ thuật được kiểm chứng sau đợt đại tu toàn diện.