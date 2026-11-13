F-15E Strike Eagle - Từ chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không thành máy bay tấn công đa nhiệm

Trong quá trình vận hành F-15 Eagle, Không quân Mỹ nhận thấy nền tảng này có tiềm năng thực hiện nhiều nhiệm vụ ngoài chiếm ưu thế trên không.

Từ đó, chương trình phát triển phiên bản tấn công F-15E Strike Eagle được triển khai, nhằm tạo ra máy bay có thể đánh mục tiêu mặt đất trong điều kiện ngày đêm và thời tiết phức tạp.

F-15E được phát triển từ F-15D, nhưng có nhiều thay đổi về cấu trúc, hệ thống điện tử và khả năng mang vũ khí.

Máy bay sử dụng cấu hình 2 chỗ ngồi, với phi công ở ghế trước và sĩ quan hệ thống vũ khí (WSO) ở ghế sau.

Cách bố trí này cho phép phân chia nhiệm vụ điều khiển máy bay và quản lý các hệ thống tấn công, đặc biệt trong những phi vụ phức tạp.

Một trong những điểm khác biệt quan trọng của F-15E là hệ thống LANTIRN, viết tắt của Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night.

Hệ thống gồm các cụm cảm biến hỗ trợ điều hướng và xác định mục tiêu bằng hồng ngoại. LANTIRN giúp máy bay hoạt động ở độ cao thấp vào ban đêm, đồng thời hỗ trợ phát hiện và định vị mục tiêu mặt đất.

F-15E được trang bị radar AN/APG-70 ở những phiên bản ban đầu. Radar này có khả năng thực hiện nhiệm vụ không đối không và không đối đất, cung cấp dữ liệu về địa hình cũng như mục tiêu.

Các phiên bản nâng cấp sau đó tiếp nhận radar AN/APG-82(V)1 sử dụng công nghệ mảng quét điện tử chủ động (AESA), cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi và chống nhiễu.

Về động cơ, F-15E sử dụng 2 động cơ Pratt & Whitney F100, với các biến thể khác nhau tùy cấu hình.

Lực đẩy lớn cho phép máy bay mang tải trọng vũ khí đáng kể, đồng thời duy trì khả năng bay tốc độ cao và hoạt động ở khoảng cách xa.

F-15E có thể sử dụng nhiều loại vũ khí không đối đất, gồm bom dẫn đường bằng laser, bom dẫn đường GPS và tên lửa không đối đất. Máy bay vẫn duy trì khả năng không chiến với các loại tên lửa không đối không, cho phép tự bảo vệ trước những mối đe dọa trên không.

F-15E thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 11/12/1986 và được đưa vào biên chế Không quân Mỹ năm 1988.

Phiên bản này trở thành nền tảng quan trọng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác, bổ sung cho F-15C/D chuyên chiếm ưu thế trên không.