F-15 xuất khẩu - Israel, Nhật Bản và Saudi Arabia phát triển những biến thể Eagle riêng

Sau khi F-15 Eagle được đưa vào biên chế Không quân Mỹ, dòng chiến đấu cơ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các đồng minh Washington.

Khả năng chiếm ưu thế trên không, tầm hoạt động lớn và tải trọng vũ khí đáng kể khiến F-15 trở thành nền tảng phù hợp với những quốc gia có nhu cầu bảo vệ không phận rộng hoặc duy trì năng lực không quân mạnh.

Nhật Bản là một trong những khách hàng nước ngoài đầu tiên của F-15. Nước này lựa chọn F-15 để thay thế các chiến đấu cơ cũ và tăng cường năng lực phòng không.

Phiên bản F-15J được sản xuất theo chương trình hợp tác với Mỹ, trong đó Mitsubishi Heavy Industries giữ vai trò chủ chốt trong quá trình sản xuất tại Nhật Bản.

F-15J có cấu hình tương đồng với F-15C của Mỹ, nhưng một số hệ thống điện tử và thiết bị được điều chỉnh theo yêu cầu của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Israel cũng tiếp nhận F-15 và phát triển những biến thể phù hợp với nhiệm vụ của mình. Các phiên bản F-15A/B và F-15C/D được sử dụng cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Sau đó, Israel tiếp nhận F-15I Ra’am, phát triển từ F-15E Strike Eagle. F-15I được trang bị những hệ thống điện tử và thiết bị tác chiến do Israel lựa chọn, cho phép tích hợp với cấu trúc chỉ huy và vũ khí của nước này.

Saudi Arabia trở thành một khách hàng quan trọng khác. Quốc gia này tiếp nhận các phiên bản F-15C/D, sau đó phát triển lực lượng với F-15S và F-15SA.

F-15SA là biến thể hiện đại hóa sâu, được trang bị radar AESA, hệ thống điện tử tiên tiến và điều khiển bay điện tử. Máy bay có khả năng thực hiện nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Hàn Quốc cũng sử dụng F-15K Slam Eagle, một biến thể phát triển từ F-15E với những điều chỉnh về hệ thống điện tử, động cơ và vũ khí.

Singapore tiếp nhận F-15SG, được thiết kế cho các nhiệm vụ đa nhiệm và tích hợp nhiều hệ thống hiện đại.

Những biến thể xuất khẩu cho thấy F-15 không phải một cấu hình cố định. Khung thân nền tảng được duy trì, nhưng radar, hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí và thiết bị buồng lái có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Sự phát triển của F-15J, F-15I, F-15SA, F-15K và F-15SG góp phần kéo dài vòng đời của Eagle trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo nên mạng lưới người sử dụng dòng máy bay này tại nhiều khu vực.