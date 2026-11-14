F-15 Eagle trong các chiến dịch quân sự của Mỹ sau Chiến tranh vùng Vịnh

Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thực chiến của F-15 Eagle.

Tuy nhiên, vai trò của dòng máy bay này không kết thúc sau chiến dịch tại Kuwait. Trong những thập niên tiếp theo, F-15C/D và F-15E tiếp tục được triển khai trong các hoạt động quân sự của Mỹ, từ tuần tra vùng cấm bay đến hỗ trợ các chiến dịch không kích.

Sau cuộc chiến năm 1991, Mỹ và đồng minh duy trì các vùng cấm bay tại Iraq. F-15C tham gia tuần tra và đánh chặn nhằm ngăn máy bay Iraq hoạt động tại những khu vực bị hạn chế.

Nhiệm vụ này đòi hỏi máy bay duy trì thời gian trực chiến, nhận dữ liệu từ hệ thống chỉ huy và phối hợp với các lực lượng kiểm soát không phận.

Trong Chiến dịch Southern Watch, bắt đầu từ năm 1992, F-15 được sử dụng để giám sát và thực thi vùng cấm bay phía nam Iraq.

Máy bay cũng tham gia Chiến dịch Northern Watch, nhằm duy trì vùng cấm bay ở phía bắc nước này.

Các hoạt động kéo dài nhiều năm giúp Không quân Mỹ tích lũy kinh nghiệm vận hành Eagle trong nhiệm vụ tuần tra thường xuyên.

Tại Balkan, F-15C và F-15E tham gia các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột ở Bosnia và Kosovo.

F-15C tập trung vào nhiệm vụ không chiến, bảo vệ lực lượng liên quân và đánh chặn máy bay đối phương. F-15E thực hiện những phi vụ tấn công mục tiêu mặt đất, sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác.

Trong chiến dịch tại Afghanistan sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, F-15E được triển khai để hỗ trợ hoạt động chống khủng bố.

Máy bay thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu mặt đất, phối hợp với lực lượng tình báo và những nền tảng không quân khác.

Ở các chiến dịch sau này tại Iraq và Syria, F-15E tiếp tục tham gia hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Những nhiệm vụ này cho thấy Strike Eagle có thể thực hiện các phi vụ tấn công trong thời gian dài, sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường và phối hợp với hệ thống chỉ huy trên không.

Qua các chiến dịch, F-15 Eagle không chỉ duy trì vai trò chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không mà còn trở thành một nền tảng quan trọng trong cấu trúc tác chiến của Mỹ.

Việc liên tục nâng cấp radar, hệ thống điện tử và vũ khí giúp dòng máy bay này thích nghi với những yêu cầu chiến đấu thay đổi.