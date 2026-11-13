F-15 Eagle - Thiết kế chiến đấu cơ Mỹ đặt sức mạnh và khả năng cơ động lên hàng đầu

F-15 Eagle là kết quả của một triết lý thiết kế khác biệt so với nhiều chiến đấu cơ đa nhiệm cùng thời.

Thay vì phân bổ năng lực cho nhiều loại nhiệm vụ, McDonnell Douglas tập trung xây dựng một máy bay có khả năng phát hiện, tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu trên không với hiệu suất cao.

Điểm nổi bật đầu tiên của F-15 là hệ thống động lực gồm 2 động cơ phản lực Pratt & Whitney F100 có buồng đốt tăng lực.

Cấu hình này cung cấp lực đẩy lớn, giúp máy bay tăng tốc nhanh và duy trì khả năng leo cao mạnh mẽ. F-15 từng được xem là chiến đấu cơ Mỹ đầu tiên có lực đẩy động cơ vượt trọng lượng máy bay trong điều kiện tải trọng phù hợp, cho phép nó tiếp tục tăng tốc ngay cả khi đang leo theo phương thẳng đứng.

Khả năng cơ động của F-15 còn đến từ tải trọng cánh tương đối thấp. Đây là tỷ số giữa trọng lượng máy bay và diện tích cánh.

Khi tải trọng cánh thấp kết hợp với lực đẩy lớn, máy bay có thể thực hiện những vòng lượn chặt hơn và duy trì tốc độ tốt hơn trong một số điều kiện không chiến.

Thiết kế cánh và thân máy bay cũng được tối ưu cho hoạt động ở tốc độ cao. F-15 có cánh hình thang với góc quét vừa phải, kết hợp các bề mặt điều khiển giúp phi công kiểm soát máy bay trong những chế độ bay khác nhau.

Cấu trúc khí động học này cho phép Eagle hoạt động ở tốc độ siêu âm nhưng vẫn duy trì khả năng cơ động ở tốc độ thấp hơn.

F-15 được trang bị hệ thống điện tử phục vụ phát hiện, nhận dạng và theo dõi mục tiêu. Radar điều khiển hỏa lực, hệ thống cảnh báo và các thiết bị tác chiến điện tử hỗ trợ phi công xây dựng nhận thức tình huống.

Máy bay có thể sử dụng tên lửa không đối không ở nhiều cự ly, đồng thời trang bị pháo M61A1 Vulcan 20mm để giao chiến tầm gần.

Theo dữ liệu của Không quân Mỹ, F-15 có chiều dài 19,44m, sải cánh 13m và trần bay được công bố ở mức 19.812m đối với các cấu hình được nêu trong tài liệu.

Tốc độ tối đa thuộc nhóm Mach 2,5, tùy điều kiện bay và cấu hình.

Thiết kế này tạo nền tảng cho nhiều biến thể F-15 về sau. Dù được nâng cấp radar, động cơ và hệ thống điện tử qua nhiều thập niên, các đặc điểm cốt lõi như 2 động cơ, thân máy bay lớn và khả năng mang tải trọng đáng kể vẫn được duy trì.