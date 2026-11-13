F-15 Eagle mang những loại tên lửa nào để thống trị không chiến?

Ngay từ khi được phát triển, F-15 Eagle đã được thiết kế để đảm nhiệm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Khả năng chiến đấu của máy bay không chỉ dựa vào tốc độ và cơ động mà còn phụ thuộc vào hệ thống vũ khí có thể khai thác hiệu quả dữ liệu từ radar AN/APG-6

Một trong những loại tên lửa đầu tiên được trang bị cho F-15 là AIM-7 Sparrow. Đây là tên lửa không đối không tầm trung sử dụng phương thức dẫn đường radar bán chủ động.

Trong quá trình giao chiến, radar của máy bay phóng phải tiếp tục chiếu xạ mục tiêu để tên lửa nhận tín hiệu phản xạ. AIM-7 từng là vũ khí quan trọng trong các trận không chiến trước khi những tên lửa hiện đại hơn được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Ở cự ly gần, F-15 sử dụng AIM-9 Sidewinder, dòng tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại.

Tên lửa khai thác nhiệt phát ra từ động cơ mục tiêu để xác định hướng tiếp cận. Qua nhiều thế hệ, AIM-9 được cải tiến về đầu dò, khả năng bắt mục tiêu và tính linh hoạt khi phóng.

Một bước tiến lớn trong hệ thống vũ khí của Eagle là sự xuất hiện của AIM-120 AMRAAM.

Loại tên lửa này sử dụng radar chủ động ở giai đoạn cuối, cho phép tên lửa tự tìm kiếm mục tiêu sau khi nhận dữ liệu cập nhật từ máy bay phóng. Nhờ đó, phi công có thể giảm sự phụ thuộc vào việc duy trì chiếu xạ radar liên tục như với AIM-7..

AIM-120 giúp F-15 nâng cao năng lực giao chiến ngoài tầm nhìn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ cao, tốc độ, hướng bay, điều kiện tác chiến điện tử và khả năng phát hiện mục tiêu.

Bên cạnh tên lửa, F-15 còn được trang bị pháo tự động M61A1 Vulcan cỡ nòng 20mm, với 6 nòng xoay.

Pháo có tốc độ bắn cao, phục vụ các tình huống không chiến ở cự ly gần. Đây là vũ khí dự phòng quan trọng trong trường hợp tên lửa không thể sử dụng hoặc trận đánh chuyển sang phạm vi ngắn

F-15C/D có thể mang nhiều tên lửa không đối không trên các giá treo dưới cánh và thân máy bay. Cấu hình cụ thể thay đổi tùy phiên bản, nhiệm vụ và loại vũ khí được tích hợp.

Sự kết hợp giữa radar mạnh, tên lửa nhiều chủng loại và pháo tự động đã tạo nên hệ thống vũ khí đa tầng cho Eagle.

Đây là một trong những yếu tố giúp F-15 duy trì vai trò chiến đấu chủ lực trong nhiệm vụ giành ưu thế trên không của Mỹ suốt nhiều thập niên.