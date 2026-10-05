EY Việt Nam: Làn sóng đầu tư AI bùng nổ, Sacombank thiết lập tiêu chuẩn khắt khe về tỷ suất sinh lời

Doanh nghiệp mạnh tay rót vốn và bước chuyển mình về chiến lược tăng trưởng

Tại sự kiện CIO Vietnam 2026, ông Shashi Jagadiswaran, Phó Tổng giám đốc phụ trách tư vấn công nghệ của công ty tư vấn EY Việt Nam đã công bố những số liệu khả quan về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ của các tổ chức trong nước. Khảo sát chỉ ra có đến 74,8% doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành thử nghiệm trí tuệ nhân tạo hoặc phát triển các bước xa hơn. Việc đưa công nghệ mới vào hệ thống đã mang lại những giá trị hiện hữu, nổi bật nhất là 81,1% doanh nghiệp báo cáo sự cải thiện về năng suất hoặc tiết kiệm thời gian, tiếp theo là 56,8% đạt hiệu quả tối ưu quy trình và 55,9% ghi nhận cắt giảm chi phí hoạt động. Mặc dù tỷ lệ đổi mới mô hình kinh doanh và tăng trưởng doanh thu trực tiếp mới đạt quanh mức trên 30%, kết quả này cho thấy những bước đệm vững chắc trong quá trình chuyển đổi số.

Dòng tiền đổ vào hạ tầng công nghệ đang thể hiện sự cam kết rất lớn từ các ban điều hành. Thống kê cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp chi hơn 5% tổng doanh thu cho lĩnh vực công nghệ thông tin đã tăng từ 22% của năm 2025 lên 29% trong năm 2026. Chỉ số này dự kiến tiếp tục tăng lên mức 32,4% trong kế hoạch tài chính năm 2027. Đáng chú ý, có tới 67,6% doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch tăng mức đầu tư cho công nghệ từ 10% trở lên. Việc gia tăng ngân sách phản ánh sự thay đổi chiến lược khi các tổ chức ưu tiên tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô. Có 78,4% giám đốc công nghệ tham gia khảo sát khẳng định việc tạo ra doanh thu hoặc mô hình kinh doanh mới là mục tiêu hàng đầu mà hệ thống công nghệ phải mang lại.

Sacombank tối ưu tỷ suất hoàn vốn và định hình bộ tiêu chuẩn quản trị mới

Đi cùng với sự bùng nổ về số lượng dự án, các doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng hơn vào chất lượng và hiệu quả tài chính thực tế. Phân tích về quá trình ứng dụng công nghệ, ông Lưu Danh Đức, Giám đốc công nghệ thông tin Sacombank cho biết ngân hàng đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo khi bộ phận chuyên trách tiếp nhận tới 108 đề xuất triển khai hệ thống mới. Ngân hàng thực hiện việc sàng lọc các đề xuất này rất kỹ lưỡng dựa trên tỷ suất hoàn vốn đầu tư. Hệ thống tiêu chuẩn ưu tiên những dự án có tình huống ứng dụng cụ thể, mô hình thuật toán đạt độ chính xác cao và có sự kết hợp hiệu quả với quy trình vận hành của con người. Quy trình kiểm duyệt cẩn trọng giúp tổ chức đảm bảo mọi nguồn lực đầu tư đều được phân bổ đúng chỗ và sinh lời tối đa.

Về phương diện quản trị vận hành, quy mô ứng dụng công nghệ tại thị trường nội địa đang mở rộng nhanh chóng. Đại diện EY Việt Nam dẫn chứng trường hợp một doanh nghiệp quy mô rất lớn tại Việt Nam đang vận hành đồng thời tới 6.000 công cụ tự động. Từ thực tiễn tích cực này, các chuyên gia tư vấn khuyến nghị doanh nghiệp nên tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi phí luân chuyển và cách đo lường mức độ thành công. Tổ chức cần bắt đầu từ kết quả tài chính muốn đạt được, xác định rõ quy trình tự động hóa, đo lường chi phí phát sinh và so sánh với lợi ích kỳ vọng trước khi quyết định nhân rộng. Việc ban hành quy chế phân bổ trách nhiệm rõ ràng, gắn với vai trò của nhân sự cấp quản lý, sẽ giúp doanh nghiệp khai thác trọn vẹn giá trị từ công nghệ và duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.