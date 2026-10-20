ExxonMobil dự kiến lợi nhuận lọc dầu tăng 4,5 tỷ USD

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Biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran tiếp diễn, gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz, cùng với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Những diễn biến này đẩy giá nhiên liệu lên cao, làm gia tăng sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Đà tăng lợi nhuận từ hoạt động lọc dầu của nhà khai thác dầu lớn nhất nước Mỹ có thể khiến ExxonMobil tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của ông Trump. Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ từng phàn nàn rằng ExxonMobil và Chevron đang kiếm được “quá nhiều tiền”.

Theo chuyên gia phân tích Phillip Jungwirth của BMO Capital Markets, dựa trên hồ sơ công bố theo quy định của ExxonMobil, thu nhập ròng đã được điều chỉnh của mảng lọc dầu trong quý III có thể tăng lên 8,5 tỷ USD. Mức này cao hơn gấp đôi thu nhập của quý trước, phản ánh tác động đáng kể của biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi các diễn biến địa chính trị.

Trái ngược với triển vọng tích cực của mảng lọc dầu, hoạt động khai thác dầu khí thượng nguồn của ExxonMobil có thể chịu tác động tiêu cực. Tập đoàn này dự kiến lợi nhuận mảng này giảm khoảng 1,3 tỷ USD so với quý II, trong bối cảnh giá dầu chuẩn Brent bình quân giảm khoảng 5,6% trong quý III so với ba tháng trước đó, theo dữ liệu của LSEG.

ExxonMobil cho biết cuộc chiến ở Iran không gây ra gián đoạn liên quan đến sản lượng khai thác của tập đoàn trong quý III. Bên cạnh đó, kế hoạch thoái vốn một số tài sản thượng nguồn dự kiến đóng góp thêm 700 triệu USD vào lợi nhuận.

ExxonMobil dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ của quý III vào ngày 30/10.