'Extraordinary Attorney Minami' lập kỳ tích trên Netflix

Bộ phim truyền hình Extraordinary Attorney Minami (phát sóng vào lúc 22h thứ Hai hằng tuần) trên đài Kansai TV/Fuji TV, với sự tham gia của nữ diễn viên Ashida Mana, đã đạt được một thành tích đột phá trên Netflix, trở thành bộ phim truyền hình phát sóng trên đài mặt đất đầu tiên của Nhật Bản làm được điều này.

Tác phẩm này là phiên bản làm lại tại Nhật Bản của loạt phim Netflix, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo. Đây là một bộ phim truyền hình về đề tài pháp luật đầy cảm động, xoay quanh Minami Minada (do Ashida Mana thủ vai), một luật sư mới vào nghề mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Khi bước chân vào "đại dương" xã hội rộng lớn, dù phải đối mặt với vô vàn rào cản, cô vẫn giải quyết các vấn đề hóc búa bằng góc nhìn độc đáo và sự nhạy bén của riêng mình. Phim khắc họa một cách ấm áp hành trình trưởng thành của cô, cả trên cương vị luật sư lẫn một cá nhân, thông qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình.

Về tỷ suất người xem, tập 1 (phát sóng ngày 19/10) đạt 3,9% và tập 2 (phát sóng ngày 26/10) thậm chí còn cao hơn, với 4,1% (theo số liệu từ Video Research tại khu vực Kanto), cho thấy sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Bên cạnh đó, giống như bản gốc, bộ phim cũng được phát hành toàn cầu trên Netflix.

Tập ​​1 đã lọt vào Top 10 toàn cầu hằng tuần của Netflix (hạng mục phim không sử dụng tiếng Anh, giai đoạn từ 19 đến 25/10) ở vị trí số 5. Đây là bộ phim truyền hình từ đài truyền hình mặt đất của Nhật Bản đầu tiên đạt được thành tích lọt vào Top 5 toàn cầu. Ngoài việc đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 hằng tuần của Netflix tại Nhật Bản, tác phẩm còn góp mặt trong Top 10 tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài ra, số lượt xem tập 1 trên nền tảng TVer (dành cho người bỏ lỡ phát sóng trực tiếp) đã vượt mốc 3,94 triệu lượt chỉ trong 8 ngày kể từ khi bắt đầu phát hành (từ ngày 19 đến ngày 26/10), thiết lập kỷ lục cao nhất từ ​​trước đến nay trong khung giờ phim truyền hình tối thứ Hai (khung giờ "Getsu-10"). Tập 2 cũng giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tổng hợp của TVer. Có thể nói, bộ phim đã có một khởi đầu đầy thuận lợi trên cả kênh phát sóng truyền hình mặt đất lẫn các nền tảng trực tuyến.