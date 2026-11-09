EXO khép lại tour diễn thứ sáu bằng 3 đêm encore cháy vé, thu hút gần 33.000 khán giả

Sau hành trình lưu diễn qua 14 khu vực với 27 đêm diễn liên tiếp cháy vé, EXO chính thức khép lại chuyến lưu diễn hòa nhạc thứ sáu mang tên EXO PLANET #6 – EXhOrizon bằng ba đêm encore bùng nổ tại Seoul (Hàn Quốc). Sự trở lại của nhóm tại KSPO DOME không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động âm nhạc năm 2026 mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của EXO sau nhiều năm hoạt động.

Từ ngày 6 đến 8/11, Suho, Chanyeol, D.O., Kai và Sehun tổ chức ba đêm diễn encore tại KSPO DOME, thu hút khoảng 33.000 khán giả. Cả ba buổi biểu diễn đều nhanh chóng bán hết vé, ngay cả khi ban tổ chức mở thêm những vị trí có tầm nhìn hạn chế. Theo dữ liệu bán vé chính thức, tổng số lượt đặt chỗ trong ba đêm đạt khoảng 32.800.

Đêm diễn cuối cùng diễn ra vào 17h ngày 8/11 (giờ Hàn Quốc), khép lại hành trình kéo dài nhiều tháng của EXO. Ngay khi các thành viên xuất hiện phía sau màn hình LED khổng lồ được thiết kế theo hình chiếc vương miện, tiếng reo hò của người hâm mộ đã vang khắp nhà thi đấu.

EXO lựa chọn Crown - ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 8 làm tiết mục mở màn. Nhóm tiếp tục khuấy động sân khấu bằng những bản hit như Monster và Suffocate. Sự kết hợp giữa vũ đạo đồng đều, những màn trình diễn giàu năng lượng và giọng hát live ổn định tiếp tục trở thành điểm nhấn trong đêm nhạc.

Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc mới, EXO còn đưa người hâm mộ trở lại với loạt ca khúc quen thuộc như Moonlight Shadows, 24/7 và Gravity. Việc đan xen các bản phát hành gần đây với những ca khúc được yêu thích trong sự nghiệp giúp chương trình mang màu sắc vừa mới mẻ, vừa gợi nhắc hành trình âm nhạc đã gắn bó với nhiều thế hệ EXO-L.

Trong đêm diễn cuối cùng, các thành viên cũng dành thời gian giao lưu và chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ. D.O. cho biết nhóm đã trở về Seoul sau hành trình lưu diễn và muốn dành toàn bộ năng lượng còn lại cho đêm diễn cuối cùng. Trong khi đó, Kai thừa nhận cảm thấy tiếc nuối khi chuyến lưu diễn sắp khép lại. Nam ca sĩ còn hài hước tiết lộ đã ăn một bữa thật thịnh soạn vào tối hôm trước để chuẩn bị thể lực cho sân khấu.

Suho nhận xét năng lượng của các thành viên dường như đạt mức cao nhất trong suốt ba đêm diễn. Trưởng nhóm cũng khuyến khích khán giả tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của chương trình. Sehun gửi lời nhắn nhủ rằng đêm diễn cuối cùng là khoảnh khắc đặc biệt không thể lặp lại, đồng thời mong người hâm mộ lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng nhóm.

Sức hút của EXO không chỉ thể hiện qua lượng khán giả trực tiếp tại Seoul. Những người hâm mộ không thể có mặt tại nhà thi đấu vẫn có cơ hội theo dõi các buổi biểu diễn thông qua những hình thức phát sóng và trình chiếu trực tuyến. Đêm diễn ngày 7/11 được phát trực tuyến trên hai nền tảng Beyond LIVE và Weverse. Trong khi đó, buổi hòa nhạc ngày 8/11 được truyền hình trực tiếp tại hơn 760 rạp chiếu phim thuộc 23 khu vực trên thế giới.

Các thị trường tham gia trình chiếu bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia, Tây Ban Nha, Mexico, Brazil, Chile cùng một số quốc gia Đông Nam Á. Điều này cho thấy sức lan tỏa của EXO vẫn vượt ra ngoài phạm vi thị trường Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng EXO-L quốc tế cùng chứng kiến thời khắc khép lại chuyến lưu diễn.

Thực tế, EXhOrizon là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 của EXO. Nhóm khởi động các hoạt động mới bằng buổi gặp gỡ người hâm mộ vào tháng 12/2025, trước khi trở lại vào tháng 1/2026 với album phòng thu thứ tám mang tên REVERXE. Đây là album nhóm đầu tiên sau khoảng hai năm rưỡi, đánh dấu sự trở lại của EXO với những sản phẩm âm nhạc mới.

Đến tháng 4/2026, nhóm chính thức khởi động chuyến lưu diễn EXO PLANET #6 - EXhOrizon tại Seoul. Sau đó, hành trình được mở rộng đến 14 khu vực với tổng cộng 27 buổi biểu diễn. Đáng chú ý, cả 27 đêm diễn đều ghi nhận tình trạng cháy vé, cho thấy nhu cầu thưởng thức các sân khấu trực tiếp của EXO vẫn rất lớn.

Ba đêm encore tại KSPO DOME vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Nhóm không chỉ trở lại địa điểm từng mở màn chuyến lưu diễn mà còn có cơ hội hoàn thành hành trình âm nhạc của mình tại chính nơi bắt đầu. Đây cũng là dịp để Suho, Chanyeol, D.O., Kai và Sehun cùng người hâm mộ nhìn lại những dấu ấn đã tạo nên trong suốt năm qua.

Sau nhiều năm hoạt động, EXO vẫn duy trì được vị thế đáng chú ý trong Kpop. Việc liên tục bán hết vé tại các điểm dừng chân, tổ chức những đêm diễn quy mô lớn và thu hút khán giả quốc tế theo dõi qua các nền tảng trực tuyến là minh chứng cho sức sống của nhóm trên sân khấu.

Khép lại EXhOrizon bằng ba đêm diễn cháy vé, EXO một lần nữa khẳng định mối liên kết bền chặt với EXO-L. Hành trình lần này có thể đã kết thúc, nhưng những con số ấn tượng cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại Seoul cho thấy sức hút của nhóm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.