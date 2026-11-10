EXO công bố nhóm nhỏ mới của Kai và Sehun, ấn định ngày ra mắt

Người hâm mộ EXO đón nhận tin vui khi Kai và Sehun chính thức xác nhận thành lập nhóm nhỏ mang tên EXO-KASE. Không chỉ công bố tên gọi, bộ đôi còn tiết lộ kế hoạch phát hành mini album đầu tay Waking Up The City vào ngày 1/12 tới. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của hai thành viên, đặc biệt khi cả hai đã nhiều lần khiến người hâm mộ mong chờ màn kết hợp chính thức.

Ngày 9/11, tài khoản mạng xã hội của EXO đăng tải loạt hình ảnh teaser, chính thức giới thiệu nhóm nhỏ mới gồm Kai và Sehun. Theo thông báo, EXO-KASE sẽ phát hành mini album đầu tiên mang tên Waking Up The City vào lúc 18h ngày 1/12 (giờ Hàn Quốc).

Những hình ảnh được công bố mang màu sắc tương lai với bối cảnh thành phố hiện đại, nổi bật bởi tông xanh lam và xanh lá. Kai và Sehun xuất hiện trong không gian có phần bí ẩn, tạo cảm giác như đang bước vào một thế giới đô thị khác biệt. Dù chưa tiết lộ thêm về âm nhạc hay concept tổng thể, loạt teaser đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ.

Trên thực tế, sự kết hợp giữa Kai và Sehun không phải điều quá bất ngờ đối với những người theo dõi EXO lâu năm. Cả hai đều sinh năm 1994, thường được người hâm mộ gọi thân mật là bộ đôi "94z". Trong nhiều năm qua, hai nam thần tượng cũng liên tục có những tương tác khiến khán giả kỳ vọng về một dự án chung.

Tháng 9/2025, Sehun từng bất ngờ xuất hiện tại concert encore solo đầu tiên của Kai. Anh cũng tham gia chương trình giải trí trực tuyến Jeongwating do Kai thực hiện. Bên cạnh đó, cả hai được lên kế hoạch cùng góp mặt trong chương trình World Dice Tour 4 của đài ENA. Những lần đồng hành này càng khiến thông tin thành lập nhóm nhỏ trở thành chủ đề được mong đợi.

Đối với Kai, EXO-KASE đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ có hoạt động nhóm nhỏ chính thức. Trước đó, anh chủ yếu phát triển sự nghiệp cá nhân với bốn mini album solo, đồng thời xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có phong cách trình diễn và âm nhạc riêng biệt.

Trong khi đó, đây là lần thứ hai Sehun tham gia hoạt động nhóm nhỏ. Trước đó, nam thần tượng từng kết hợp với Chanyeol trong EXO-SC. Bộ đôi này ra mắt năm 2019 và ghi dấu ấn với màu sắc hip-hop, mang đến một khía cạnh khác biệt so với âm nhạc của EXO.

Ngoài hoạt động cùng nhóm, Sehun cũng từng bước mở rộng phạm vi hoạt động cá nhân. Trong tháng 7/2026, anh phát hành đĩa đơn tiếng Trung đầu tiên, đánh dấu thêm một hướng phát triển trong sự nghiệp.

Sự ra đời của EXO-KASE vì thế mang đến nhiều kỳ vọng về sự kết hợp giữa hai thành viên cùng tuổi, vốn có sự gắn bó lâu năm. Với mini album Waking Up The City, người hâm mộ đang chờ đợi Kai và Sehun thể hiện màu sắc âm nhạc mới, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng bên cạnh những hoạt động quen thuộc của EXO.