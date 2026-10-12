EXO-CBX căng thẳng với Bubble vì chuyển sang nền tảng mới

Tranh chấp giữa EXO-CBX và Bubble bắt đầu khi Chen, Baekhyun và Xiumin thông báo dịch vụ giao tiếp với người hâm mộ của họ trên Bubble sẽ ngừng hoạt động từ ngày 30/9/2026. Bộ ba đồng thời cho biết sẽ cập nhật thêm thông tin khi nền tảng giao tiếp mới chính thức sẵn sàng.

Tuy nhiên, phía Bubble nhanh chóng phản đối thông báo này, khẳng định việc chấm dứt dịch vụ chưa từng được hai bên thảo luận hoặc thống nhất. Theo Bubble, dù ba thành viên EXO-CBX đang vướng vào tranh chấp với công ty quản lý, hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nền tảng này và các nghệ sĩ vẫn còn hiệu lực.

"Mặc dù Baekhyun, Xiumin và Chen được cho là đang có tranh chấp với công ty quản lý, hợp đồng dịch vụ Bubble mà chúng tôi ký kết với họ vẫn còn hiệu lực và chưa có quyết định cuối cùng nào về việc chấm dứt dịch vụ", đại diện Bubble cho biết.

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Nền tảng này cũng xác nhận đã nhận được liên hệ từ đại diện các nghệ sĩ và đang tìm cách giải quyết bất đồng thông qua thương lượng. Dù chưa đạt được thỏa thuận với Bubble, ba thành viên EXO-CBX vẫn chính thức mở dịch vụ giao tiếp với người hâm mộ trên nền tảng cạnh tranh Fromm vào ngày 7/10. Động thái này khiến mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Trong tuyên bố ngày 9/10, Bubble cho biết đã nhiều lần đề nghị tổ chức các cuộc thảo luận thông qua đại diện của EXO-CBX nhằm giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, theo nền tảng này, phía nghệ sĩ không đồng ý tham gia các cuộc tham vấn được đề xuất. Bubble cũng cho biết chỉ đến ngày 7/10, họ mới biết ba thành viên đã bắt đầu cung cấp dịch vụ giao tiếp với người hâm mộ thông qua một công ty khác.

"Việc chuyển sang dịch vụ khác cũng được thực hiện mà không có sự tham vấn trước. Chúng tôi đã thông báo với các nghệ sĩ rằng hợp đồng dịch vụ Bubble không thể chấm dứt chỉ bằng một thông báo đơn phương", công ty nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối trước tình hình hiện tại.

Sau những bất đồng kéo dài, Bubble thông báo sẽ chính thức chấm dứt dịch vụ dành cho EXO-CBX vào ngày 20/11. Nền tảng này giải thích rằng việc tiếp tục cung cấp dịch vụ đầy đủ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không nhận được sự hợp tác từ các nghệ sĩ. Tranh chấp với Bubble diễn ra trong bối cảnh Chen, Baekhyun và Xiumin đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý liên quan đến công ty quản lý INB100.

Bộ ba đã khởi kiện nhằm yêu cầu tòa án xác nhận các hợp đồng độc quyền với INB100 không còn hiệu lực, đồng thời nộp đơn đề nghị tạm đình chỉ hiệu lực của những hợp đồng này. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là cáo buộc công ty chưa thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo thỏa thuận.

Ngày 15/9, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã chấp thuận biện pháp khẩn cấp tạm thời, đình chỉ hiệu lực các hợp đồng độc quyền giữa EXO-CBX và INB100 cho đến khi có phán quyết sơ thẩm trong vụ kiện chính.

INB100 được Baekhyun thành lập vào tháng 6/2023, trước khi trở thành công ty trực thuộc ONE HUNDRED vào tháng 5/2024. ONE HUNDRED do Cha Ga Won sáng lập.

Tháng 8/2026, Cha Ga Won bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ gian lận có giá trị khoảng 30 tỷ won (tương đương 21 triệu USD). Bên cạnh tranh chấp với EXO-CBX, ONE HUNDRED cũng từng đối mặt với những bất đồng về vấn đề thanh toán thù lao cho các nghệ sĩ khác, trong đó có Lee Seung Gi, Lee Mujin và nhóm nhạc THE BOYZ.

Việc EXO-CBX chuyển sang Fromm trong khi hợp đồng với Bubble vẫn còn gây tranh cãi cho thấy những rắc rối pháp lý của bộ ba chưa dừng lại ở mối quan hệ với công ty quản lý. Dù Bubble đã ấn định thời điểm kết thúc dịch vụ vào ngày 20/11, những bất đồng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được công bố là đã giải quyết hoàn toàn.