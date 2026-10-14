Eximbank tìm động lực phục hồi sau nửa đầu năm nhiều áp lực

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Ngân hàng TMCP Xuấtnhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) ghi nhận lợi nhuận trướcthuế 678,48 tỷ đồng, giảm 54,42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuếđạt 519,65 tỷ đồng, giảm 55,38%.

Kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm của nhiều nguồn thu và chiphí dự phòng tăng cao. Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 2.775,57tỷ đồng, giảm 1,71%; lãi thuần từ dịch vụ giảm gần 80%, còn 68,48 tỷ đồng,trong khi lãi thuần kinh doanh ngoại hối giảm 61,47%, xuống 140,42 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động giảm 4,43%, còn 1.872,56 tỷ đồng. Tuynhiên, mức tiết giảm này chưa đủ bù đắp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng143,1%, lên 798,25 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt khoảng 266.068 tỷ đồng,giảm 2,63% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,07%, lên 188.030 tỷđồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 3,78%, còn 170.609 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ xấu tăng gần 10%, lên khoảng 5.794 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợxấu từ 2,86% cuối năm 2025 lên 3,08% cuối tháng 6/2026. Trong khi đó, tỷ lệ baophủ nợ xấu giảm xuống dưới 100%, cho thấy áp lực trích lập dự phòng vẫn là yếutố cần theo dõi trong nửa cuối năm.

Những diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Eximbank trong việc cải thiệnchất lượng tài sản, củng cố nguồn vốn huy động và phục hồi các nguồn thu ngoàilãi.

Eximbank đối mặt áp lực cải thiện lợi nhuận và chất lượng tài sản, trong khi những thay đổi về nhân sự quản trị tiếp tục thu hút sự chú ý của cổ đông và thị trường.

Đại hội bất thường và bài toán nhân sự cấp cao

Bên cạnh kết quả kinh doanh, những thay đổi về nhân sự cấp cao cũng là vấnđề được thị trường quan tâm tại Eximbank trong năm 2026.

Trong tháng 2/2026, ngân hàng công bố nhận đơn từ nhiệm của 4 thành viênHĐQT và 4 thành viên Ban Kiểm soát. Tiếp đó, trong các tháng 5–6, Eximbank tiếptục có những thay đổi liên quan đến nhân sự quản trị và điều hành. Cuối tháng7, ngân hàng công bố việc ông Trần Tấn Lộc từ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốcvà thực hiện các điều chỉnh nhân sự liên quan.

Ngày 24/7/2026, Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông quamột số nội dung về quản trị và kiện toàn nhân sự. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh đượcbầu làm Chủ tịch HĐQT.

Ngày 14/10/2026, ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lầnthứ hai trong năm. Nội dung đáng chú ý là việc bầu bổ sung thành viên HĐQTnhiệm kỳ 2025–2030, trong bối cảnh cơ cấu nhân sự cấp cao có nhiều thay đổi từđầu năm.

Một yếu tố khác thu hút sự chú ý là sự hiện diện của Tập đoàn Gelex với tỷlệ sở hữu 10% vốn Eximbank, theo thông tin được công bố. Sự tham gia của cổđông lớn này có thể tạo thêm kỳ vọng về việc tăng cường phối hợp giữa các bênliên quan, qua đó hỗ trợ quá trình hoạch định và triển khai chiến lược.

Việc tiếp tục kiện toàn HĐQT được kỳ vọng góp phần củng cố nền tảng quản trịvà tăng tính liên tục trong điều hành. Tuy nhiên, hiệu quả của những thay đổinày vẫn cần được đánh giá thông qua các quyết sách cụ thể và kết quả thực hiệntrong thời gian tới.