Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) cho biết ngày 20/11 đã nhận được văn bản số 15240/VSDC-ĐKCP.NV do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ban hành ngày 19/11.

Tại văn bản này, VSDC điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu EIB từ 29,97043% lên 30%, tăng 0,02957 điểm phần trăm.

Theo dữ liệu VSDC do HoSE công bố, tại ngày hiệu lực 20/11, nhà đầu tư nước ngoài nắm khoảng 14,05 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 0,75% vốn điều lệ. Với trần mới, khối ngoại còn dư địa mua khoảng 546,59 triệu cổ phiếu, tương đương 29,25% vốn điều lệ.

Mức 29,97043% có từ đợt Eximbank chuẩn bị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngày 20/12/2022, HĐQT ngân hàng thông qua việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống 29,97043% để hoàn thiện hồ sơ phát hành.

Mức 29,97043% có từ đợt Eximbank chuẩn bị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngày 20/12/2022, HĐQT ngân hàng thông qua việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống 29,97043% để hoàn thiện hồ sơ phát hành.

Tháng 1/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận mức tạm chốt này. Cũng trong tháng, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đối tác chiến lược trước đây của Eximbank, bán 132,8 triệu cổ phiếu EIB, giảm tỷ lệ sở hữu từ 15,07% xuống 4,27% và rời danh sách cổ đông lớn.

Đến ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2025, cổ đông Eximbank thông qua việc đưa giới hạn 6% vào điều lệ. Theo tờ trình của HĐQT, mức này nhằm ổn định cơ cấu cổ đông và dành dư địa thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Trong khi đó, bảng dữ liệu sở hữu nước ngoài có hiệu lực ngày 28/9/2026 vẫn ghi nhận mức tối đa 29,97043% đối với mã EIB. Đây cũng là mức VSDC dùng làm căn cứ trước khi cập nhật lên 30% vào ngày 20/11/2026.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ hai trong năm 2026, cổ đông Eximbank đã thông qua việc sửa đổi điều lệ, chính thức bãi bỏ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 6% vốn điều lệ, thay bằng mức áp dụng theo Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật hiện hành liên quan.

Theo Chủ tịch Eximbank Nguyễn Lê Quốc Anh, việc thay đổi quy định là điều kiện cần theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời khẳng định điều chỉnh này không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Thay đổi trên có thể tác động tích cực đến việc định giá ngân hàng, cũng là một trong những mục tiêu lớn của ban lãnh đạo. Eximbank muốn phát huy tối đa nguồn lực tổ chức, đặc biệt là kỹ năng và kinh nghiệm của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, qua đó bảo vệ quyền lợi cổ đông, khách hàng và người lao động, đồng thời nâng cao giá trị ngân hàng.

Chủ tịch Eximbank kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp ngân hàng được thị trường quốc tế đánh giá cao hơn, từ đó góp phần gia tăng giá trị cổ phiếu EIB.

Theo báo cáo Quản lý thông tin nhà đầu tư nước ngoài do HoSE công bố, tại ngày 20/11/2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hơn 14,05 triệu cổ phiếu EIB, tương đương khoảng 0,75% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu tối đa 30%, khối ngoại còn dư địa mua thêm khoảng 546,59 triệu cổ phiếu.

Về cơ cấu sở hữu, GELEX hiện là cổ đông lớn duy nhất của Eximbank với tỷ lệ nắm giữ 10%. Vietcombank sở hữu khoảng 4,51%, trong khi Viconship nắm giữ 1,01% vốn ngân hàng.