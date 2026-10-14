Eximbank muốn bỏ trần room ngoại 6%, bầu thêm thành viên HĐQT

Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB), ban lãnh đạo ngân hàng đề xuất sửa đổi quy định tỷ lệ sở hữu cố phần của các nhà đầu tư nước ngoài và nội dung liên quan đến điều lệ Eximbank.

Cụ thể, HĐQT đề xuất bãi bỏ quy định về tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025.

Cùng với đó, HĐQT cũng trình phương án sửa đổi Điều 20 trong Điều lệ liên quan đến tổng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, bãi bỏ quy định giới hạn trần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 6% vốn điều lệ, tỷ lệ này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 63).

Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10/2026.

Bên cạnh việc sửa đổi quy định, đại hội đồng cổ đông Eximbank sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Ngân hàng cho biết việc tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, đánh giá hồ sơ đề cử của cổ đông, thông qua danh sách dự kiến nhân sự và đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến được Eximbank tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của ngân hàng đã ban hành.

HĐQT trình đại hội thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII từ 7 thành viên lên 8 thành viên trong đó có 7 thành viên độc lập và sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách ứng viên được chấp thuận.

Tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT của Eximbank có 6 thành viên gồm Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh và 5 thành viên độc lập đều là người nước ngoài.

Nguồn: Eximbank.

Theo tài liệu được công bố, bà Phạm Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc Eximbank sẽ là một ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT được xem xét trong đại hội bất thường lần này.

Bà Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 1982) có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược.

Bà có hơn 12 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực tín dụng và phê duyệt tín dụng, trong đó có Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng và Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng.

Bà Phạm Thị Huyền Trang hiện là Tổng Giám đốc Eximbank. (Ảnh: Eximbank).

Trước khi gia nhập Eximbank, bà là Thành viên HĐQT độc lập CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities). Bà từng đảm nhiệm vị trí Phó Ban Nguồn vốn, Trưởng ban Tài chính tại Tập đoàn Sun Group, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Tháng 4/2025, bà gia nhập Eximbank với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị và sau đó từ tháng 12/2025 bà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank cho đến khi chuyển giao cho ông Nguyễn Lê Quốc Anh (tháng 7/2026).