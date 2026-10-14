Eximbank họp cổ đông lần thứ 3 trong năm: Bầu Tổng Giám đốc trở lại HĐQT, Chủ tịch lý giải vì sao đa phần thành viên HĐQT là người nước ngoài

Đến 8h30p sáng 14/10, đã có 246 cổ đông đại diện cho gần 967,66 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ bất thường. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đến 8h30 phút sáng, 14/10, đã có 246 cổ đông đại diện cho 51,94% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 của Eximbank. Ảnh: T.D

Bầu TGĐ Phạm Thị Huyền Trang trở lại HĐQT

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đã được Eximbank công bố, tại kỳ họp lần này, Eximbank trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ 7 lên 8 thành viên, trong đó có 7 thành viên độc lập HĐQT.

Cùng đó, bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Ứng viên duy nhất trong danh sách đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ này theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước là bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank.

Bà Phạm Thị Huyền Trang (1982) có trình độ Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp tại nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong nước như Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities), Tập đoàn Đèo Cả, Sun Group,...

Gia nhập Eximbank vào tháng 4/2025, bà từng có thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT ngân hàng (từ tháng 12/2025 đến tháng 7/2026) và Tổng Giám đốc ngân hàng (từ tháng 7/2026 đến nay).

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 24/7/2026 đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế 5 thành viên HĐQT độc lập. Sau kỳ Đại hội này, HĐQT Eximbank có 6 thành viên gồm Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh và 5 thành viên độc lập bao gồm các ông/ bà Richa Goswami (1972), Ooi Huey Tyng (1967), Michael Richard Harte (1965), Chua Teck Huat Bill (1953), Ho Poh Wah (1962).

Đây đều là các nhân sự có 30-40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị; từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng đầu tư, doanh nghiệp lớn trên thế giới như HSBC, Standard Chartered Bank, Citibank, United Overseas Bank (UOB), DBS Bank, Visa..

Thời điểm đó, đại diện Ban Kiểm soát của Eximbank tiết lộ còn 1 ứng viên HĐQT đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định. Sau khi ứng viên hoàn thành thủ tục, hồ sơ theo quy định, ngân hàng sẽ tiếp tục tiến hành kiện toàn HĐQT.

Trước ĐHĐCĐ bất thường lần 2, HĐQT Eximbank hiện có 6 thành viên.

Trả lời cổ đông về việc đa phần thành viên HĐQT Eximbank là người nước ngoài, Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết đây là một phần nỗ lực của ngân hàng nhằm xây dựng định hướng chiến lược và văn hóa tổ chức bằng những nhân sự có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có năng lực định hướng, điều hành và tổ chức.

"Điều cần thiết là phải nhìn được xa, phải hiểu được những bước ngoặt ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của ngành ngân hàng. Nếu trong ban quản trị của chúng ta có những người kỳ cựu trong ngành như vậy, họ sẽ nhìn được xa hơn và nhìn thấy những khúc ngoặt mà chúng ta không thể thấy trước được. Và như vậy sẽ kiện toàn được hệ thống quản trị cũng như xây dựng được định hướng chiến lược tốt cho tổ chức", ông Nguyễn Lê Quốc Anh khẳng định.

Bỏ trần room ngoại 6%

Một nội dung quan trọng khác mà HĐQT Eximbank cũng đề xuất ĐHĐCĐ bất thường lần 2 thông qua là việc sửa đổi quy định tỷ lệ sở hữu cố phần của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank không được vượt quá 6% vốn điều lệ của Eximbank tại từng thời kỳ. Tuy nhiên, hiện nay, theo Nghị định số 245/2025 của Chính phủ, pháp luật hiện hành không còn quy định việc công ty đại chúng xác định và ghi nhận trong điều lệ một tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn mức pháp luật chuyên ngành quy định.

Do đó, tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường lần này, HĐQT ngân hàng đề xuất sửa đổi Điều 20 trong Điều lệ liên quan đến tổng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bãi bỏ quy định giới hạn trần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 6% vốn điều lệ. Tỷ lệ này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 63).

Theo ban lãnh đạo, giai đoạn chuyển đổi chiến lược hiện nay, việc bỏ trần room ngoại 6% sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính, quản trị, công nghệ và kinh nghiệm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, uy tín và sẵn sàng cam kết đồng hành lâu dài cùng ngân hàng.

Điều này cũng góp phần tạo thêm dư địa thu hút nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của Eximbank trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc điều này liệu có giúp ích gì cho định giá, Chủ tịch Eximbank Nguyễn Lê Quốc Anh khẳng định câu trả lời là có.

Theo ông Quốc Anh, điều quan trọng nhất trong việc vận hành tổ chức là tận dụng nguồn lực của tổ chức (bao gồm kỹ năng, kinh nghiệm của HĐQT, Ban kiểm soát) để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, khách hàng, nhân viên; từ đó nâng cao giá trị của tổ chức.

"Trên cơ sở đó, thị trường sẽ đánh giá tổ chức dựa trên những giá trị tổ chức mang lại cho xã hội và cho khách hàng. Với nhà đầu tư nước ngoài cũng vậy, họ sẽ đánh giá, xem xét dựa trên hiệu quả vận hành của chúng ta. Nếu hiệu quả vận hành tăng thì cổ phiếu của chúng ta cũng sẽ được định giá cao hơn", Chủ tịch HĐQT Eximbank cho hay.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank lần thứ 2 năm 2026 đã thông qua tất cả các tờ trình.