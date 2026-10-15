Eximbank (EIB) mở rộng room ngoại, củng cố bộ máy lãnh đạo tạo đà tăng trưởng

Mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài và kiện toàn nhân sự

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba tổ chức vào ngày 14/10/2026, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã chứng khoán: EIB) đã chính thức thông qua việc bãi bỏ quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 6% vốn điều lệ. Tỷ lệ mới sẽ được áp dụng theo đúng quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Lê Quốc Anh đánh giá sự thay đổi này sẽ mang lại tác động tích cực đến quá trình định giá ngân hàng trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế tham gia sâu hơn vào cơ cấu cổ đông.

Cùng với việc tháo gỡ trần sở hữu ngoại, đại hội cũng thống nhất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 từ 7 lên 8 người. Tổng giám đốc Phạm Thị Huyền Trang chính thức được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Bà Trang sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao về tín dụng. Việc người đứng đầu ban điều hành tham gia trực tiếp vào cơ quan quản trị cao nhất giúp ngân hàng thống nhất chiến lược hoạt động, tạo sự xuyên suốt từ khâu định hướng đến thực thi.

Cơ cấu quản trị của Eximbank hiện tại có sự kết hợp giữa các lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong nước và các thành viên người nước ngoài. Sự đa dạng này giúp ngân hàng xây dựng văn hóa tổ chức chuyên nghiệp, kết hợp được sự am hiểu thị trường nội địa với các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Chủ động trích lập dự phòng và tối ưu hóa chi phí vận hành

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 cho thấy Eximbank đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu nền tảng tài chính với việc chủ động gia tăng bộ đệm dự phòng rủi ro. Cụ thể, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 6 tháng đầu năm được đẩy lên mức 798,25 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 143,1% so với cùng kỳ. Việc trích lập mạnh tay là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế tạm thời điều chỉnh giảm 54,42% xuống còn 678,48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 519,65 tỷ đồng.

Trong quá trình củng cố chất lượng tài sản, ngân hàng ghi nhận hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát chi phí. Tổng chi phí hoạt động đã được tiết giảm 4,43% lùi về mức 1.872,56 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì được dòng tiền ổn định với thu nhập lãi thuần đạt 2.775 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối mang về 140,42 tỷ đồng và mảng dịch vụ đóng góp 68 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động, dòng vốn tín dụng của ngân hàng vẫn tiếp tục được bơm ra nền kinh tế. Dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 30/6/2026 đạt 188.030 tỷ đồng, tăng 2,07% so với đầu năm. Tổng tài sản duy trì ở mức 266.068 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 170.609 tỷ đồng. Việc chấp nhận đánh đổi lợi nhuận ngắn hạn để dọn sạch nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng cho thấy chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng, tạo cơ sở an toàn vốn vững chắc để bứt phá trong những quý tiếp theo.