Eximbank (EIB): Lợi nhuận 9 tháng đạt 864 tỷ đồng, tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững

Kiểm soát chi phí vận hành và duy trì các chỉ số an toàn vốn

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 4.692 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, điểm sáng lớn nhất trong hoạt động của ngân hàng là việc tăng cường kỷ luật tài chính và tối ưu hóa bộ máy vận hành. Cụ thể, chi phí hoạt động trong kỳ được kiểm soát ở mức 2.831 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Việc tiết giảm chi phí thành công đã giúp ngân hàng có thêm dư địa nguồn lực để đầu tư vào các sáng kiến chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Cùng với việc quản trị chi phí, Eximbank tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các giới hạn an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của nhà băng này đạt trên 13%, tạo bộ đệm vốn dày dặn trước các rủi ro thị trường. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) cũng được giữ ổn định ở mức 73%, đảm bảo khả năng thanh khoản dồi dào. Ban lãnh đạo Eximbank xác định trọng tâm trong năm 2026 là củng cố nền tảng hoạt động, tái cấu trúc danh mục tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hướng tới mô hình tăng trưởng an toàn và bền vững.

Gia tăng trích lập dự phòng, ưu tiên chất lượng tài sản dài hạn

Với định hướng phát triển thận trọng, Eximbank đã chủ động đẩy mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên mức 997 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Động thái này nhằm mục đích củng cố bộ đệm tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tạo nguồn lực dự phòng cho các khoản nợ tiềm ẩn.

Song song với việc tăng cường dự phòng, ngân hàng đang quyết liệt đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu và cơ cấu lại danh mục tín dụng. Các khoản cấp tín dụng có mức độ rủi ro cao hoặc mang lại hiệu quả sinh lời chưa tương xứng đang được chủ động thu hẹp. Dù các quyết định này trực tiếp làm giảm lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng xuống còn 864 tỷ đồng, Eximbank khẳng định đây là sự đánh đổi cần thiết trong ngắn hạn. Trong giai đoạn tái cấu trúc hiện tại, việc bảo đảm chất lượng tài sản và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn được đặt lên hàng đầu, thay vì chạy theo mục tiêu mở rộng quy mô tín dụng và tối đa hóa lợi nhuận.

Eximbank hiện sở hữu mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đi kèm hệ thống 600 ngân hàng đại lý toàn cầu. Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hiện đại hóa nền tảng công nghệ và tối ưu hóa hệ sinh thái dịch vụ, từng bước củng cố niềm tin của cổ đông và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính.