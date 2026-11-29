Chất lượng tài sản chuyển biến tích cực khi định giá cổ phiếu về vùng thấp lịch sử

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11/2026, thị giá cổ phiếu EIB tăng 1,69% lên mức 15.000 đồng mỗi cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong ba tháng gần đây. Dữ liệu thị trường trong giai đoạn từ ngày 26/8 đến ngày 26/11 cho thấy nhiều cổ phiếu cùng ngành như EIB, SHB, TPB, TCB, CTG, STB và LPB đều ghi nhận nhịp giảm từ 1,4% đến 35,5%, dù theo thống kê của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), tổng lợi nhuận trước thuế quý III của 27 ngân hàng niêm yết vẫn đạt khoảng 105.800 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là trong khi thị giá điều chỉnh theo diễn biến thị trường và nhịp tái cấu trúc nội bộ, nền tảng giá trị sổ sách của Eximbank vẫn duy trì đà tăng nhẹ, từ mức 14.191 đồng mỗi cổ phiếu cuối quý I lên 14.297 đồng mỗi cổ phiếu vào cuối quý III/2026. Nhờ nền vốn chủ sở hữu giữ vững ở mức hơn 26.000 tỷ đồng, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) của cổ phiếu EIB đã thu hẹp từ mức 1,66 lần cuối quý I xuống 1,48 lần cuối quý II, 1,19 lần cuối quý III và còn khoảng 1,05 lần tính tại giá đóng cửa ngày 27/11. Mức định giá này hiện thấp hơn đáng kể so với vùng P/B bình quân 5 năm khoảng 1,6 lần theo dữ liệu báo cáo cập nhật của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Về hiệu quả hoạt động, quý III/2026 Eximbank ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 144 tỷ đồng và thu nhập lãi thuần đạt khoảng 1.090 tỷ đồng. Xét lũy kế 12 tháng kết thúc ngày 30/9/2026, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 191 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng 0,72%, chủ yếu do kỳ tính toán này chịu ảnh hưởng từ khoản lỗ sau thuế 472,5 tỷ đồng phát sinh trong quý IV/2025. Do đó, giới phân tích nhìn nhận chỉ tiêu ROE cả năm 2026 của Eximbank có dư địa cải thiện rõ rệt khi loại bỏ dần yếu tố nền thấp của quý IV năm trước, kết hợp với kỳ vọng chi phí vốn từng bước hạ nhiệt và nền tiền gửi khách hàng (hiện đạt 158.299 tỷ đồng) phục hồi trở lại.

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh tài chính quý III/2026 của Eximbank nằm ở sự cải thiện mạnh mẽ của các chỉ tiêu chất lượng tài sản. Tính đến cuối quý III, tổng nợ xấu nhóm 3 đến nhóm 5 của ngân hàng giảm tới 31,4% so với cuối quý II, lùi về khoảng 3.973 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ mức 3,08% xuống còn 2,62%, đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu nâng từ khoảng 31,7% lên 41,4% với số dư dự phòng cho vay duy trì ở mức 1.644 tỷ đồng.

Bên cạnh việc kiểm soát sát danh mục nợ nhóm 2 ở mức khoảng 4.614 tỷ đồng, Eximbank đã chủ động nâng cao năng lực xử lý tài sản tồn đọng sau khi ghi nhận khoảng 3.432 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành vào cuối quý III. Cụ thể, ngày 11/11/2026, Hội đồng quản trị ngân hàng đã thông qua việc ủy quyền cho Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC) trực tiếp xử lý và thu hồi các khoản nợ đã bán cho VAMC. Việc chuyên môn hóa công tác thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm thông qua đơn vị chuyên trách được kỳ vọng giúp ngân hàng đẩy nhanh tiến độ thu hồi dòng tiền, từng bước giảm áp lực trích lập dự phòng và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Bãi bỏ trần sở hữu ngoại 6% và kiện toàn bộ máy tạo nền móng chuyển đổi

Cùng với việc làm sạch bảng cân đối kế toán, triển vọng trung và dài hạn của Eximbank được củng cố bởi hàng loạt cải cách quan trọng về cơ chế quản trị và định hướng thu hút nguồn lực chiến lược.

Tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 14/10/2026, cổ đông Eximbank đã thông qua nghị quyết bãi bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài 6% trong điều lệ ngân hàng. Theo đại diện Eximbank, quyết định tháo gỡ rào cản kỹ thuật này mở ra không gian rộng lớn hơn để ngân hàng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế có năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quản trị hiện đại và tầm nhìn đồng hành dài hạn.

Trên phương diện nhân sự cấp cao, Eximbank cũng hoàn tất nhiều bước kiện toàn quan trọng sau giai đoạn chuyển giao. Tại đại hội ngày 14/10, bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank, đã được bầu vào Hội đồng quản trị với tư cách thành viên không độc lập duy nhất, góp phần tăng cường sự gắn kết và thống nhất trong điều hành giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Tiếp nối lộ trình củng cố bộ máy tài chính, ngân hàng chính thức bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Hà đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 16/11/2026 với thời hạn 36 tháng.

Trong giai đoạn rà soát lại hoạt động và tập trung kiện toàn tổ chức, quy mô tín dụng 9 tháng đầu năm 2026 của Eximbank tạm thời thu hẹp 16,5%, diễn biến khác với mức tăng trưởng bình quân 12,6% của nhóm 27 ngân hàng niêm yết theo số liệu của S&I Ratings. Dù vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Lê Quốc Anh đã xác định rõ năm 2026 là năm xây dựng nền móng cho quá trình chuyển đổi toàn diện của Eximbank. Với cơ cấu quản trị từng bước ổn định, bộ máy điều hành được bổ sung nhân sự chuyên sâu, chất lượng tài sản cải thiện cùng dư địa rộng mở cho dòng vốn ngoại, ngân hàng đang thiết lập những điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo sức bật trong các chu kỳ hoạt động tiếp theo.