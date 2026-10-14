Eximbank điều chỉnh room ngoại, bổ sung nhân sự HĐQT

Toàn cảnh ĐHĐCĐ bất thường Eximbank. Ảnh: EIB

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) ngày 14/10 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung liên quan đến giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và kiện toàn nhân sự HĐQT.

Bỏ giới hạn sở hữu ngoại 6%

Tại Đại hội, cổ đông ngân hàng đã thông qua việc bãi bỏ quy định về tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại khoản 1, Điều 14 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2025.

Đồng thời, cổ đông thông qua sửa đổi Điều 20 của Điều lệ ngân hàng, bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 6% vốn điều lệ. Thay vào đó, tổng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng.

Giải thích về thay đổi này, Chủ tịch HĐQT Eximbank Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết việc điều chỉnh này được thực hiện theo quy định và không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.

Theo ông Quốc Anh, việc điều chỉnh có thể tác động tích cực đến định giá ngân hàng. Ban lãnh đạo hướng tới tận dụng nguồn lực của tổ chức, đặc biệt là kỹ năng và kinh nghiệm của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, khách hàng và nhân viên, qua đó nâng cao giá trị Eximbank.

Ông kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp ngân hàng được thị trường nước ngoài đánh giá cao hơn, từ đó hỗ trợ giá trị cổ phiếu.

Kiện toàn HĐQT, làm rõ vai trò của các thành viên nước ngoài

Liên quan đến vấn đề nhân sự, đại hội thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ 7 lên 8 người và bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Eximbank vào HĐQT.

Bà Trang sinh năm 1982, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược. Bà từng công tác hơn 12 năm tại VietinBank, đảm nhiệm các vị trí phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, trưởng phòng phê duyệt tín dụng và phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng.

Trước khi gia nhập Eximbank, bà là thành viên HĐQT độc lập VietinBank Securities. Bà cũng từng giữ các vị trí phó ban nguồn vốn, trưởng ban tài chính tại Tập đoàn Sun Group và trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Tháng 4/2025, bà Trang gia nhập HĐQT Eximbank, sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2025. Đến tháng 7/2026, bà chuyển giao vị trí Chủ tịch cho ông Nguyễn Lê Quốc Anh.

Bà Phạm Thị Huyền Trang (thứ 4 từ trái sang) được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: EIB

Tại phần thảo luận, một cổ đông đặt câu hỏi về việc HĐQT Eximbank có nhiều thành viên nước ngoài, đồng thời băn khoăn liệu khác biệt về văn hóa và phương thức làm việc có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng.

Trả lời cổ đông, ông Quốc Anh cho biết ban lãnh đạo đang tập trung xây dựng văn hóa tổ chức và văn hóa quản trị hiệu quả. Theo ông, các thành viên HĐQT hiện tại đều có bề dày kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, tối thiểu 25 năm, cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính để định hướng và hỗ trợ Ban Điều hành cùng các bộ phận bên dưới.

"Mục đích lớn nhất của HĐQT đó là hướng dẫn và định hướng chiến lược, cũng như hướng dẫn và định hướng văn hóa tổ chức," ông Quốc Anh nói.

Chủ tịch Eximbank cho rằng cách vận hành ngân hàng trên thế giới không khác nhau, trong khi hoạt động quản trị cần tầm nhìn dài hạn, gắn với xu hướng phát triển của ngành ngân hàng và của quốc gia.

"Đối với những người kỳ cựu trong ngành, họ sẽ nhìn được xa hơn và nhìn thấy những khúc ngoặt mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Và như vậy sẽ giúp kiện toàn hệ thống quản trị, cũng như hệ thống chiến lược và nhất là xây dựng văn hóa trong tổ chức," ông chia sẻ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu EIB tăng 150 đồng, tương đương 0,93%, lên 16.300 đồng/cp so với phiên liền trước. Thanh khoản tăng mạnh với hơn 13,28 triệu cổ phiếu được giao dịch, gấp khoảng 5,8 lần phiên trước; giá trị giao dịch đạt 204,15 tỷ đồng, so với 38,37 tỷ đồng phiên 13/10.