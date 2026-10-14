Eximbank bỏ trần room ngoại 6%, mở dư địa thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Sáng 14/10, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứngkhoán: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm thông qua cácnội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và nhân sự Hộiđồng quản trị (HĐQT).

Một trong những nội dung được thông qua là bãi bỏ quy định giới hạn tổng mứcsở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài ở mức 6% vốn điều lệ, theo Điều lệngân hàng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2025.

Theo phương án sửa đổi Điều 20 Điều lệ Eximbank, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tưnước ngoài sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng,thay vì duy trì mức trần 6% như trước.

Eximbank thông qua việc bỏ quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 6% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT Eximbank Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết việc điều chỉnh này nhằmđáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời không làm ảnh hưởngđến quyền lợi của cổ đông.

Theo ông Quốc Anh, thay đổi quy định về sở hữu nước ngoài có thể tác động tíchcực đến định giá ngân hàng, giúp Eximbank được nhà đầu tư quốc tế đánh giá caohơn và góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu.

Lãnh đạo Eximbank cho rằng mục tiêu của ngân hàng là khai thác hiệu quảnguồn lực, kinh nghiệm và chuyên môn của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soátnhằm nâng cao chất lượng quản trị, bảo vệ quyền lợi của cổ đông, khách hàng vàngười lao động.

Bên cạnh nội dung về room ngoại, đại hội thông qua việc bầu bà Phạm ThịHuyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank, làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội cũng thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 8 người,trong đó có 7 thành viên độc lập, và thực hiện bầu bổ sung theo danh sách ứngviên được chấp thuận.

Trước đó, HĐQT Eximbank có 7 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh và5 thành viên độc lập là người nước ngoài.