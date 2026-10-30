Eximbank báo lãi quý III giảm 67%, dư nợ cho vay giảm 32.000 tỷ

Lợi nhuận quý III giảm 67%

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý III ghi nhận giảm 26% so với cùng kỳ, đạt 1.090 tỷ đồng. Trong kỳ, quy mô dư nợ của Eximbank đã thu hẹp hơn 32.000 tỷ so với đầu năm về mức 151.866 tỷ đồng, ngược chiều với đà mở rộng bảng cân đối mạnh mẽ trên toàn hệ thống.

Nguồn thu ngoài lãi tăng 22% với điểm sáng nằm ở lãi thuần từ hoạt động khác, nhưng vẫn không đủ bù đắp mức giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Kết quả, Eximbank báo lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro quý III/2026 đạt 385 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Với việc tiếp tục tăng trích lập lên 199 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 186 tỷ đồng, giảm 67%.

Ảnh: Thùy Dung tổng hợp từ BCTC

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng báo lãi trước thuế 864 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm. Thu nhập lãi thuần giảm và trích lập dự phòng tăng là nguyên nhân chủ yếu làm chậm đà tăng trưởng lợi nhuận.

Cụ thể, Eximbank đã trích lập dự phòng gần 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương khoảng 54% lợi nhuận hoạt động. Nói cách khác, ngân hàng đã dành hơn nửa lợi nhuận vận hành 9 tháng vừa qua để hấp thụ rủi ro tín dụng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ban lãnh đạo Eximbank cho hay năm nay ngân hàng dự kiến duy trì chi phí trích lập dự phòng ở mức cao. Điều này một mặt tác động làm giảm lợi nhuận ngắn hạn, nhưng mặt khác đưa ngân hàng hướng tới bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn và chất lượng tăng trưởng bền vững hơn trong dài hạn.

Dư nợ cho vay giảm 32.000 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng giảm 19.000 tỷ

Ở phía bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Eximbank tại ngày 30/9/2026 đã giảm 11,6% so với đầu năm, về mức 241.293 tỷ đồng. Mức giảm chủ yếu đến từ quy mô dư nợ cho vay khách hàng thu hẹp hơn 32.000 tỷ đồng về 151.866 tỷ đồng, tương ứng tín dụng giảm tốc 17,5%.

Ở phía huy động, tiền gửi khách hàng cũng giảm 19.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,7%, về 158.299 tỷ đồng.

Diễn biến bất ngờ, trái ngược với dự báo của một số công ty chứng khoán gần đây. Chẳng hạn, MBS Research kỳ vọng trong quý III này, Eximbank sẽ đạt mức tăng tín dụng tốt hơn so với 2 quý đầu năm, ở mức khoảng 5% so với quý trước, đưa tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 9/2026 lên khoảng 7% so với đầu năm. Sự hỗ trợ từ nhóm cổ đông Gelex được dự báo sẽ là động lực chính. Huy động cũng được dự báo tăng mạnh 10% so với cuối quý II.

Trong bối cảnh quy mô cho vay thu hẹp, báo cáo tài chính quý III/2026 của Eximbank ghi nhận tín hiệu cải thiện về tỷ lệ nợ xấu, với NPL giảm 0,24 điểm % so với quý trước xuống 2,62% khi dư nợ xấu giảm 25%.

Dù vậy, dư nợ nhóm 2 tăng 110% lên hơn 4.600 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu mở rộng (bao gồm nợ nhóm 2) tăng lên 5,65%, cao nhất hàng chục quý. Nợ nhóm 2 tăng mạnh hàm ý nguy cơ hình thành nợ xấu mới có thể gia tăng trong các quý tiếp theo.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại cuối quý III ở mức 41%, tăng hàng chục điểm % so với cuối quý II nhưng vẫn nằm trong nhóm các nhà băng có bộ đệm dự phòng thấp trong hệ thống.

Ảnh: Thùy Dung tổng hợp từ BCTC