Kinh tếTài chính

Eximbank báo lãi 9 tháng giảm gần 59%, nợ cần chú ý tăng gấp đôi

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 864,3 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nợ cần chú ý tăng 110,5%, trong khi tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm hơn 32.350 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Tạp Chí Doanh Nhân Trẻ
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Lợi nhuận quý III giảm gần 68%

Trong quý III/2026, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 185,8 tỷ đồng, giảm 66,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế còn 144 tỷ đồng, giảm 67,6%.

Dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 16,8%, lên 4.507,9 tỷ đồng, chi phí lãi tăng mạnh 42,8%, lên 3.417,7 tỷ đồng. Qua đó, thu nhập lãi thuần giảm 25,6%, còn 1.090,2 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng suy giảm. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 39,5 tỷ đồng, giảm 59,4%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 26,2 tỷ đồng, giảm 73,9%. Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác tăng lên 186,4 tỷ đồng, so với 82,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí hoạt động tăng 3,6%, lên 957,9 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 6,2%, lên 199,2 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần trước dự phòng đạt 385 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ.

Eximbank ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận có nhiều biến động, trong bối cảnh quy mô tài sản và dư nợ cho vay thu hẹp so với đầu năm.

Eximbank ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận có nhiều biến động, trong bối cảnh quy mô tài sản và dư nợ cho vay thu hẹp so với đầu năm.

Lợi nhuận 9 tháng giảm gần 59%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.865,8 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước, dù thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 17,3%, lên 13.295,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là chi phí lãi tăng 33,9%, lên 9.430,1 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng suy giảm. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 108 tỷ đồng, giảm 69%; kinh doanh ngoại hối đạt 166,6 tỷ đồng, giảm 64,1%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần 8,9 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác tăng 68%, lên 559,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động giảm 1,9%, còn 2.830,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 93,4%, lên 997,4 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần trước dự phòng giảm 27,4%, còn 1.861,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 864,3 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ 200,6 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn 663,7 tỷ đồng, giảm 58,8%.

Nợ cần chú ý tăng 110,5%, nợ xấu giảm

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đạt 151.865,6 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cuối năm 2025.

Trong cơ cấu dư nợ, nợ đủ tiêu chuẩn đạt 143.279 tỷ đồng, giảm 18,9%. Ngược lại, nợ cần chú ý tăng 110,5%, lên 4.613,6 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn tăng 166,4%, lên 1.868,9 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, nợ nghi ngờ giảm 59,9%, còn 438 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn giảm 52,1%, xuống 1.666,1 tỷ đồng.

Theo đó, tổng nợ xấu (nhóm 3–5) của Eximbank đạt 3.973 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cũng giảm từ 2,86% xuống 2,62%.

Tổng tài sản giảm hơn 31.700 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Eximbank đạt 241.495,1 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng sau dự phòng đạt 150.221,1 tỷ đồng, giảm 17,4%; tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác đạt 43.409,3 tỷ đồng, tăng 2,5%; chứng khoán đầu tư đạt 24.403,7 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Đáng chú ý, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 54,3%, còn 2.904 tỷ đồng; trong khi hoạt động mua nợ đạt 11.070 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm trước.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 214.863,3 tỷ đồng, giảm 13,1%. Tiền gửi khách hàng giảm 10,7%, xuống 158.298,9 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 19.005 tỷ đồng. Ngược lại, phát hành giấy tờ có giá tăng 7%, lên 21.470 tỷ đồng; các khoản nợ khác tăng 28%, lên 5.881,8 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 26.631,8 tỷ đồng, tăng 2,4%. Trong đó, vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 18.688,1 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 18,2%, lên 4.060,3 tỷ đồng.

•  Hồ Mai

Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/eximbank-bao-lai-9-thang-giam-gan-59-no-can-chu-y-tang-gap-doi-d29452.html