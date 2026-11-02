Eximbank báo lãi 9 tháng giảm gần 59%, nợ cần chú ý tăng gấp đôi

Lợi nhuận quý III giảm gần 68%

Trong quý III/2026, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 185,8 tỷ đồng, giảm 66,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế còn 144 tỷ đồng, giảm 67,6%.

Dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 16,8%, lên 4.507,9 tỷ đồng, chi phí lãi tăng mạnh 42,8%, lên 3.417,7 tỷ đồng. Qua đó, thu nhập lãi thuần giảm 25,6%, còn 1.090,2 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng suy giảm. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 39,5 tỷ đồng, giảm 59,4%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 26,2 tỷ đồng, giảm 73,9%. Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác tăng lên 186,4 tỷ đồng, so với 82,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí hoạt động tăng 3,6%, lên 957,9 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 6,2%, lên 199,2 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần trước dự phòng đạt 385 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ.

Eximbank ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận có nhiều biến động, trong bối cảnh quy mô tài sản và dư nợ cho vay thu hẹp so với đầu năm.

Lợi nhuận 9 tháng giảm gần 59%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.865,8 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước, dù thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 17,3%, lên 13.295,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là chi phí lãi tăng 33,9%, lên 9.430,1 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng suy giảm. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 108 tỷ đồng, giảm 69%; kinh doanh ngoại hối đạt 166,6 tỷ đồng, giảm 64,1%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần 8,9 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác tăng 68%, lên 559,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động giảm 1,9%, còn 2.830,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 93,4%, lên 997,4 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần trước dự phòng giảm 27,4%, còn 1.861,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 864,3 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ 200,6 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn 663,7 tỷ đồng, giảm 58,8%.

Nợ cần chú ý tăng 110,5%, nợ xấu giảm

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đạt 151.865,6 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cuối năm 2025.

Trong cơ cấu dư nợ, nợ đủ tiêu chuẩn đạt 143.279 tỷ đồng, giảm 18,9%. Ngược lại, nợ cần chú ý tăng 110,5%, lên 4.613,6 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn tăng 166,4%, lên 1.868,9 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, nợ nghi ngờ giảm 59,9%, còn 438 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn giảm 52,1%, xuống 1.666,1 tỷ đồng.

Theo đó, tổng nợ xấu (nhóm 3–5) của Eximbank đạt 3.973 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cũng giảm từ 2,86% xuống 2,62%.

Tổng tài sản giảm hơn 31.700 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Eximbank đạt 241.495,1 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng sau dự phòng đạt 150.221,1 tỷ đồng, giảm 17,4%; tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác đạt 43.409,3 tỷ đồng, tăng 2,5%; chứng khoán đầu tư đạt 24.403,7 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Đáng chú ý, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 54,3%, còn 2.904 tỷ đồng; trong khi hoạt động mua nợ đạt 11.070 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm trước.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 214.863,3 tỷ đồng, giảm 13,1%. Tiền gửi khách hàng giảm 10,7%, xuống 158.298,9 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 19.005 tỷ đồng. Ngược lại, phát hành giấy tờ có giá tăng 7%, lên 21.470 tỷ đồng; các khoản nợ khác tăng 28%, lên 5.881,8 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 26.631,8 tỷ đồng, tăng 2,4%. Trong đó, vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 18.688,1 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 18,2%, lên 4.060,3 tỷ đồng.