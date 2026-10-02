Thay đổi này hiện được Microsoft cung cấp cho người dùng Excel Insiders thuộc Beta Channel trên Windows và Mac. Như vậy, nguyên tắc quen thuộc về việc mỗi ô tương ứng với một giá trị riêng đang được mở rộng, thay vì bị loại bỏ hoàn toàn như cách một số thông tin ban đầu mô tả.

Trong số các tính năng mới, danh sách là thay đổi dễ nhận thấy nhất. Người dùng có thể đưa nhiều mục vào cùng một ô thông qua phím tắt Ctrl+J hoặc menu Insert, qua đó giảm nhu cầu phải tạo thêm cột hoặc bảng phụ để lưu các dữ liệu liên quan.

Excel thử nghiệm tính năng cho phép một ô chứa nhiều giá trị.

Các danh sách này vẫn có thể được sử dụng trong công thức. Khi tham chiếu đến dữ liệu, Excel có khả năng đưa từng phần tử trong danh sách sang các ô khác theo cơ chế tràn mảng. Với những cấu trúc phức tạp hơn, người dùng còn có thể đặt cả một mảng hoặc mảng lồng nhau vào bên trong một ô thay vì để dữ liệu trải dài trên nhiều ô như trước.

Để làm việc với kiểu dữ liệu mới, Microsoft bổ sung thêm bốn hàm gồm FLATTEN, HAS, HASANY và HASALL. Trong đó, FLATTEN có nhiệm vụ loại bỏ các cấp độ lồng nhau, còn ba hàm còn lại hỗ trợ kiểm tra sự xuất hiện của một hoặc nhiều giá trị trong mảng.

Tuy nhiên, tính năng mới vẫn chưa thể sử dụng rộng rãi trong mọi tình huống. Một số thao tác và công cụ quen thuộc của Excel như PivotTables, Power Query, biểu đồ, xác thực dữ liệu hay Find & Replace hiện chưa tương thích với cấu trúc dữ liệu mới.

Các phép tính sử dụng mảng lồng nhau cũng yêu cầu sổ làm việc chuyển sang Compatibility Version 3. Microsoft lưu ý việc thay đổi chế độ tương thích có thể làm kết quả của một số công thức hiện có khác với trước đây.

Vấn đề tương thích còn nằm ở chính định dạng tệp. Microsoft chưa công bố cách các mảng mới sẽ được biểu diễn trong cấu trúc XML của tệp .xlsx. Điều này có thể khiến những ứng dụng hoặc thư viện của bên thứ ba dùng để đọc và xử lý file Excel phải được cập nhật khi tính năng được phát hành rộng rãi.

Phiên bản thử nghiệm yêu cầu Excel bản dựng 20520.20000 trở lên trên Windows hoặc bản dựng 26092111 trên Mac. Microsoft đang triển khai tính năng theo từng giai đoạn, đồng thời có thể tiếp tục thay đổi thiết kế, tạm dừng hoặc thậm chí loại bỏ một số thành phần trong quá trình thử nghiệm.

Do đó, Microsoft khuyến cáo người dùng chưa nên sử dụng cấu trúc ô mới trong những bảng tính quan trọng. Nếu được hoàn thiện, khả năng lưu nhiều giá trị trong một ô có thể thay đổi đáng kể cách Excel xử lý dữ liệu, nhưng trước mắt đây vẫn là một tính năng thử nghiệm và còn phải vượt qua bài toán tương thích với hệ sinh thái Excel hiện tại.