EVS xin gia hạn khoản phải thu gần 519 tỷ đồng, trình cổ đông phương án tái cơ cấu

CTCP Chứng khoán EVS (HNX: EVS) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào chiều 29/10 theo hình thức trực tuyến.

Theo tài liệu đại hội được EVS công bố, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua việc gia hạn khoản phải thu đối với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành đến ngày 30/06/2027.

Tính đến ngày 30/09/2026, Công ty Tiến Thành còn phải thanh toán cho EVS 518,87 tỷ đồng. Khoản phải thu này được bảo đảm bằng 51,9 triệu cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu khoáng sản.

Giá trị khoản phải thu không thay đổi so với thời điểm cuối tháng 6/2026, trong khi tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2026, cổ đông EVS đã thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ này.

Đây là khoản phải thu phát sinh từ việc bán 59.937 trái phiếu CLACH2124001 và 24.717 trái phiếu CLACH2125002 cho Công ty Tiến Thành. Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), các lô trái phiếu này do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (CLAC) phát hành trong năm 2021 và hiện đã hết lưu hành.

EVS xin gia hạn khoản phải thu gần 519 tỷ đồng (Ảnh: EVS).

Theo phương án được trình, EVS sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai phương án xử lý tài sản bảo đảm trong thời gian gia hạn. Nếu hết thời hạn mà Công ty Tiến Thành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, EVS sẽ thực hiện bán, thu hồi hoặc áp dụng các biện pháp xử lý đối với tài sản bảo đảm.

Trường hợp trong thời gian gia hạn các bên đề xuất bán tài sản bảo đảm để trả nợ, EVS sẽ phối hợp thực hiện thủ tục nhằm thu hồi khoản phải thu. HĐQT được đề xuất ủy quyền quyết định thời điểm và phương thức xử lý tài sản bảo đảm.

Một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội là chủ trương tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí, trên cơ sở báo cáo ngày 02/10/2026 của Ban Điều hành về thực trạng hoạt động.

Theo đó, EVS dự kiến sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng tinh gọn, đồng thời rà soát, điều chỉnh các chính sách quản trị và thù lao, bao gồm chính sách đối với HĐQT và Ủy ban Kiểm toán.

Công ty cũng dự kiến tinh giản nhân sự tại các bộ phận, phòng ban nhằm tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động, doanh thu và lợi nhuận, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ.

HĐQT được đề xuất ủy quyền triển khai phương án tái cơ cấu và cắt giảm chi phí, đồng thời có thể ủy quyền lại cho Quyền Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

Các nội dung này được đưa ra sau khi kết quả kinh doanh của EVS biến động đáng kể trong nửa đầu năm 2026. Trong quý II/2026, EVS báo lãi gần 195 tỷ đồng, qua đó kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận gần 6 tỷ đồng cho cả năm.

Hoạt động tự doanh có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của EVS. Tại cuối quý II/2026, danh mục tự doanh của Công ty đạt gần 1.530 tỷ đồng, tương đương 66% tổng tài sản và gấp 1,7 lần đầu năm. Trong đó, EVS tăng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và ghi nhận chênh lệch dương hơn 176 tỷ đồng giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ bất thường dự kiến thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hải theo đơn từ nhiệm ngày 03/09/2026. Ông Hải xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

EVS đồng thời dự kiến bầu bổ sung một Thành viên HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội cũng dự kiến thông qua chủ trương cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

HĐQT được đề xuất quyết định việc đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp hoặc thành viên bù trừ chung, tùy điều kiện thực tế của EVS, đồng thời thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán và các giấy phép liên quan.

Theo tài liệu, EVS cũng dự kiến giao HĐQT chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động giao dịch an toàn, liên tục trong trường hợp cơ chế CCP được vận hành trước khi Công ty hoàn tất thủ tục cấp phép.