EVNSPC tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới doanh nghiệp điện thông minh

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ban hành Chương trình hành động số 463-CTr/ĐU.

Theo đó, đến năm 2030, EVNSPC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp thông minh, phát triển bền vững, ứng dụng sâu rộng các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây; phấn đấu nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực.

Hạ tầng số được xác định phát triển theo nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả và tránh lãng phí.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, Tổng công ty xác định sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy và vai trò của người đứng đầu là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả chuyển đổi số. Vì vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW được gắn với tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua và khen thưởng hàng năm.

Song song với đó, EVNSPC từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý nội bộ, tạo điều kiện thử nghiệm công nghệ mới theo cơ chế sandbox và xây dựng chính sách thu hút nhân lực số.

EVNSPC tập huấn ứng dụng AI trong quản trị, điều hành

Tính đến tháng 9/2026, EVNSPC đã hoàn thành 22/22 nhiệm vụ giai đoạn đến năm 2026 theo Đề án chuyển đổi số của EVN.

Trong quản trị nội bộ, mô hình văn phòng số được triển khai tại 100% đơn vị. Toàn bộ cán bộ quản lý được trang bị chữ ký số, thực hiện xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Tự động hóa vận hành, ứng dụng AI giám sát lưới điện

Trong lĩnh vực quản lý, vận hành lưới điện, EVNSPC đang chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang vận hành tự động, điều khiển từ xa và quản lý dựa trên dữ liệu trực tuyến. Toàn bộ 245 trạm biến áp 110kV đã vận hành không người trực, góp phần tối ưu hóa nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động.

Dữ liệu lý lịch, thông số kỹ thuật của hàng triệu thiết bị từ cấp điện áp 110kV đến trung áp, hạ áp được số hóa trên hệ thống PMIS. Toàn bộ cán bộ kỹ thuật hiện trường thực hiện tác nghiệp thông qua thiết bị thông minh.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA

EVNSPC cũng đẩy mạnh bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành thực tế, áp dụng các phương pháp CBM/RCM nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản và hạn chế gián đoạn cung cấp điện.

Riêng giai đoạn 2024-2025, Tổng công ty đã đánh giá CBM đối với hàng chục nghìn thiết bị 110kV, hơn 380.706 thiết bị trung áp cấp độ 1 và 23.437 thiết bị cấp độ 2.

Qua đánh giá, các đơn vị đã phát hiện, xử lý kịp thời 862 trường hợp bất thường tiềm ẩn, góp phần ngăn ngừa sự cố và tối ưu chi phí sửa chữa.

Đáng chú ý, EVNSPC từng bước làm chủ và ứng dụng AI trong công tác kỹ thuật. Năm 2025, EVN công nhận hai đề tài nghiên cứu của Tổng công ty và phổ biến nhân rộng trên toàn quốc.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong kiểm tra hành lang lưới điện

Cùng với đó, thiết bị bay không người lái (UAV) được triển khai tại tất cả các công ty điện lực trực thuộc, kết hợp công nghệ AI phân tích hình ảnh để nhận diện khiếm khuyết cách điện và kiểm tra hành lang tuyến điện.

Số hóa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Lấy khách hàng làm trung tâm, EVNSPC đã điện tử hóa 100% quy trình cung cấp dịch vụ điện, đồng thời tích hợp đầy đủ 12/12 dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến điện.

Các công ty điện lực đã kết nối, khai thác và xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN cũng tích hợp xác thực qua ứng dụng định danh điện tử VNeID và nhận diện khuôn mặt.

Theo dõi từ xa các thông số vận hành lưới điện tại phòng điều độ các Công ty Điện lực

Hệ thống đo đếm điện tử tiếp tục được mở rộng với 8,7 triệu công tơ điện tử, đạt tỷ lệ 99,99%. Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa EVNHES 2.0 vận hành ổn định, trong đó tỷ lệ thu thập tự động qua modem đạt 98,59%.

Trên nền tảng quản lý thông tin khách hàng CMIS 4.0, 100% hồ sơ và hợp đồng mua bán điện mới được số hóa, ký số điện tử. EVNSPC đồng thời hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử, kết nối trực tiếp với hơn 30 ngân hàng, tổ chức trung gian và hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến trên hệ sinh thái chăm sóc khách hàng đa kênh, đa nền tảng

Lũy kế 9 tháng năm 2026, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại EVNSPC đạt 100%.

Bước sang giai đoạn 2027-2030, EVNSPC tiếp tục xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Với định hướng “Một hạ tầng – Một cơ sở dữ liệu”, Tổng công ty hướng tới xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ, bảo mật và tối ưu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp điện thông minh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

(Nguồn: EVNSPC)