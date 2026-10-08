EVNSPC nâng cấp hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp

Đầu tư hạ tầng điện theo tốc độ phát triển phụ tải tại các khu công nghiệp là nhiệm vụ được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tập trung triển khai trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam. Nguồn điện ổn định, chất lượng cao là điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất và quyết định mở rộng đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, EVNSPC chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện tại các khu công nghiệp và khu vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) công nghệ cao. Các công trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ.

Hạ tầng điện đáp ứng yêu cầu về công suất và độ tin cậy

EVNSPC hiện quản lý, phân phối điện tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam, không bao gồm TP. Hồ Chí Minh. Địa bàn này tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp FDI, trong đó có Tây Ninh, Đồng Nai. Nhóm khách hàng công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 55% tổng sản lượng điện tiêu thụ của Tổng công ty.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết tổng công suất nguồn điện lắp đặt tại khu vực phía Nam đạt gần 37.000MW, bao gồm điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, điện gió, thủy điện, nhiệt điện và các nguồn khác. Trong khi đó, công suất cực đại năm 2026 vào khoảng 22.000MW.

“Có thể nói, nguồn điện phía Nam đang có dư địa, sẵn sàng cung cấp cho các KCN mới vào, khi các KCN thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp”, ông Bùi Quốc Hoan khẳng định.

Cùng với khả năng đáp ứng công suất, EVNSPC chú trọng độ tin cậy cung cấp điện. Lưới điện cấp cho các khu công nghiệp được thiết kế có dự phòng theo tiêu chí N-1, bảo đảm khi một nguồn gặp sự cố sẽ có nguồn khác thay thế. Tại những khu vực có yêu cầu cao về chất lượng điện năng, tiêu chí này còn được áp dụng ở cấp trung áp.

EVNSPC phấn đấu đến năm 2028, việc cấp điện cho cả khách hàng sinh hoạt và doanh nghiệp bảo đảm tiêu chí N-1. Đây là mục tiêu gắn với quá trình nâng cấp hạ tầng điện để cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

Nâng cấp hạ tầng điện theo nhu cầu mở rộng sản xuất

Tại Tây Ninh, mạng lưới điện 110kV hiện có hơn 55 trạm biến áp, tổng dung lượng khoảng 5.413MVA. Các công trình tiếp tục được đầu tư tại những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, có nhu cầu điện tăng cao.

Xã Cần Giuộc có 5 khu công nghiệp với gần 500 doanh nghiệp. Trước nhu cầu sản xuất ngày càng lớn, ngành điện đã lắp đặt thêm máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc, đưa vào vận hành ngày 23/8/2026. Trước đó, trạm chỉ có một máy biến áp công suất 63MVA.

Việc bổ sung máy biến áp góp phần nâng khả năng cấp điện cho các khu công nghiệp và khu vực lân cận Cần Đước, Cần Giuộc, đồng thời đáp ứng tiêu chí N-1 trong vận hành.

Ông Trần Duy Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kizuna JV, cho biết hơn 80% doanh nghiệp được Kizuna thu hút là doanh nghiệp nước ngoài, hoạt động trong các ngành sản xuất công nghệ cao, điện tử và chế biến thực phẩm. Với nhóm khách hàng này, nguồn điện ổn định có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất.

“Ngay từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ EVNSPC, Công ty Điện lực Tây Ninh và Điện lực Cần Giuộc trong việc đồng hành, cung cấp hai nguồn điện lưới độc lập cho khu công nghiệp hoạt động. Trong quá trình cung cấp điện, không chỉ đảm bảo được công suất mà ngành Điện còn luôn phối hợp cảnh báo, bảo trì để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Điều này giúp cho các doanh nghiệp an tâm trong vấn đề duy trì phát triển sản xuất liên tục, cộng với các quyết định mở rộng đầu tư trong tương lai ngắn và dài hạn”, ông Trần Duy Vũ cho biết.

Tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, sản lượng điện hằng năm tăng trung bình hơn 10%. Theo ông Nguyễn Văn Bảnh, Phó Giám đốc Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, ngành điện thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp dự báo công suất sử dụng để lập kế hoạch đầu tư hạ tầng điện. Việc bổ sung đường dây trung thế gần đây đã giúp khu công nghiệp nhanh chóng lấp đầy diện tích cho thuê.

Tại Đồng Nai, nơi có hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, lưới điện 110kV gồm hơn 58 trạm biến áp, tổng dung lượng trên 6.179MVA. Đây là nguồn cấp điện chính cho các khách hàng công nghiệp nặng và tổ hợp sản xuất quy mô lớn.

Ông Nguyễn Minh Tính, Tổng giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL, cho biết doanh nghiệp vừa khởi công dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Dây chuyền này đòi hỏi nguồn điện có chất lượng và độ ổn định cao.

Đáp ứng nhu cầu đó, EVNSPC sẽ đầu tư Trạm biến áp 110kV Thép Nhà Bè quy mô 2x40MVA và đường dây đấu nối hai mạch tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú. Giai đoạn 1 lắp đặt một máy biến áp 40MVA, xây dựng sẵn móng máy biến áp thứ hai để đáp ứng khi phụ tải tăng.

Đường dây được đấu nối chuyển tiếp trên tuyến 110kV Long Thành 2 - Hyosung 2 hiện hữu. Công trình vừa phục vụ dự án luyện phôi thép, vừa góp phần nâng độ tin cậy cung cấp điện cho khu công nghiệp trong những năm tới.

Đồng bộ tiến độ hạ tầng điện với phát triển khu công nghiệp

Trên địa bàn EVNSPC quản lý, nhiều khu công nghiệp đang mở rộng hoặc chuẩn bị hoạt động. Tổng công ty phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, triển khai công trình điện phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư.

Theo ông Bùi Quốc Hoan, nhiều công trình lưới điện đang được triển khai, hướng tới vận hành trong năm 2027 để phục vụ các khu công nghiệp mới và đón nhu cầu phát triển sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Trong đó có các khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3 tại Đồng Nai và Phước Đông tại Tây Ninh.

Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng điện cho khu công nghiệp còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ bàn giao mặt bằng nội bộ, thu hút nhà đầu tư thứ cấp có thời điểm chưa đồng bộ với tiến độ xây dựng lưới điện.

Sự chênh lệch này có thể dẫn đến tình trạng công trình điện hoàn thành nhưng chưa có phụ tải, hoặc nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh trong khi đường dây ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa thông suốt.

Để hạn chế những vướng mắc trên, EVNSPC cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và chủ đầu tư ngay từ khâu quy hoạch đến triển khai dự án. Đồng bộ tiến độ phát triển khu công nghiệp với đầu tư hạ tầng điện sẽ giúp bảo đảm khả năng cấp điện khi doanh nghiệp vào hoạt động, đồng thời nâng hiệu quả sử dụng các công trình.