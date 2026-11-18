Điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: EVNSPC)

Tính đến cuối tháng 10/2026, trên địa bàn Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) quản lý và cung ứng điện đã có 5.190 cơ sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với tổng công suất đạt 639.802kWp.

Tại Khu công nghiệp Kizuna JV (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) có hơn 80% doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và chế biến thực phẩm. Việc sử dụng nguồn năng lượng xanh giúp sản phẩm gia tăng lợi thế cạnh tranh tại các thị trường. Đại diện Khu công nghiệp cho biết, bên cạnh gia tăng lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp còn tối ưu chi phí vận hành khi tiết kiệm khoảng 10-15% tiền điện hằng tháng, đồng thời giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm.

Ở tỉnh Lâm Đồng, điện mặt trời mái nhà đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho doanh nghiệp. Ông Lê Xuân Cường, Phụ trách kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Green Charge LC cho biết, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống với công suất khoảng 100kWp kèm pin lưu trữ (BESS). Hệ thống này giúp doanh nghiệp giảm được 1/3 chi phí tiền điện.

Đánh giá bức tranh cung ứng điện năm 2027, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, nhận định đây là năm được dự báo chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino, gây áp lực lớn lên hệ thống điện. Trong bối cảnh đó, việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp pin lưu trữ là một trong các giải pháp để bảo đảm cung cấp điện.

Về phía ngành điện, EVNSPC tích cực tham gia quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ Công thương và EVN. Tổng công ty cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ về hồ sơ, giấy tờ, thủ tục đấu nối cho khách hàng lắp đặt hệ thống này; đồng thời chủ động làm việc với các địa phương để đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ hộ gia đình và triển khai lắp đặt trên các trụ sở cơ quan, công sở.

Thông qua đoàn thanh niên, EVNSPC cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Theo đó, đoàn viên, thanh niên EVN chủ động tìm hiểu, vận động, hỗ trợ tối thiểu 2 khách hàng sử dụng điện có nhu cầu triển khai lắp đặt với quy mô phù hợp.