EVNSPC: Chủ động kịch bản bảo đảm điện năm 2027

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: EVNSPC)

Song song với chuẩn bị kỹ lưỡng công tác quản lý vận hành, EVNSPC cũng đã chủ động làm việc với các tỉnh, thành phố khu vực phía nam nhằm thống nhất các giải pháp về dự báo phụ tải, thu xếp vốn đầu tư, thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lưới điện trọng điểm… nhằm bảo đảm điện đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số của các địa phương năm 2027 và giai đoạn 2027-2030.

Áp lực nhu cầu điện tăng cao

10 tháng đầu năm 2026, khu vực các tỉnh phía nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và các vùng kinh tế trọng điểm.

Thống kê đến hết tháng 10/2026, công suất cực đại của EVNSPC đạt 11.115 MW, tăng 6,70% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng tiêu thụ điện đạt 62,30 tỷ kWh, tăng 7,16% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, cả 8/8 Công ty Điện lực trên địa bàn đều tăng trưởng dương; dẫn đầu là tỉnh Vĩnh Long (9,77%), Tây Ninh (9,38%), An Giang (8,64%), Lâm Đồng (8,48%). Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của các địa phương, đến nay EVNSPC đã khởi công 50 công trình và đóng điện được 69 công trình lưới điện 110kV-220kV.

Xác định năm 2027 và các năm tiếp theo, các địa phương sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bài toán đặt ra không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại mà đón đầu làn sóng đầu tư mới.

Chủ động kịch bản cung ứng điện

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhằm chuẩn bị sớm nguồn lực bảo đảm cung ứng điện năm 2027 và giai đoạn 2027-2030, ngay từ đầu tháng 11/2026, lãnh đạo EVNSPC đã liên tục có các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gồm: Vĩnh Long, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ.

Trọng tâm của các buổi làm việc là tập trung trao đổi về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện; dự báo nhu cầu phụ tải; tiến độ các dự án đang triển khai và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện thời gian tới; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phát triển điện mặt trời mái nhà,...

EVNSPC dành nguồn lực lớn đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải. (Ảnh: EVNSPC)

Tại các buổi làm việc giữa ngành điện và các địa phương, EVNSPC thẳng thắn nhìn nhận, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ đưa công trình vào vận hành và ảnh hưởng đến việc bảo đảm cấp điện.

Thực tế tại các địa phương cho thấy nhu cầu tăng trưởng phụ tải đòi hỏi những nguồn lực đầu tư rất lớn. Dựa trên dự báo phụ tải giai đoạn 2026-2030, EVNSPC đã xây dựng kế hoạch đầu tư rất lớn tại các địa phương. Cụ thể, để đáp ứng tăng trưởng của sản lượng điện bình quân 10%/năm, EVNSPC đã xây dựng kế hoạch triển khai khoảng 400 dự án điện 110kV, một số dự án điện 220kV có tính chất phân phối và hàng nghìn dự án lưới điện trung hạ áp, với tổng số vốn đầu tư thuần dự tính khoảng 85.000 tỷ đồng.

Điển hình tại Thành phố Cần Thơ, năm 2027 dự báo nhu cầu phụ tải sẽ tiếp tục tăng cao; trong đó sản lượng điện thương phẩm ước đạt khoảng 7.368 triệu kWh và công suất cực đại (Pmax) có thể lên tới 1.196MW khi vào cao điểm nắng nóng. EVNSPC dự tính bố trí hơn 1.791 tỷ đồng, triển khai 50 công trình lưới điện, phục vụ cấp điện trọng yếu cho 17 dự án phụ tải mới.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, EVNSPC cũng tập trung nguồn lực đầu tư cho giai đoạn 2026-2030, với tổng số vốn khoảng 12.499,1 tỷ đồng. Trong đó, lưới điện 110kV là 5.797,3 tỷ đồng; lưới điện trung, hạ thế và đầu tư khác là 6.701,8 tỷ đồng.

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh Lâm Đồng cũng dự báo nhiều khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch có mức tăng phụ tải lớn, đòi hỏi phải sớm đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện. Ngành điện dự tính đầu tư 35 dự án mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, với tổng công suất đăng ký đến năm 2030 khoảng 4.610 MW.

Chính quyền đồng hành cùng ngành điện

Để bảo đảm kế hoạch cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, phát triển của các địa phương, EVNSPC kiến nghị chính quyền khẩn trương hỗ trợ ngành điện tháo gỡ thủ tục, cập nhật đồng bộ lưới điện vào quy hoạch chung và thông tin sớm về các phụ tải lớn, nhất là các khu, cụm công nghiệp và khách hàng lớn.

Đánh giá cao tầm quan trọng của các dự án lưới điện, lãnh đạo các địa phương cam kết đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành tích cực hỗ trợ giải quyết nhanh nhất thủ tục pháp lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành điện cập nhật thông tin các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao độ chính xác trong dự báo phụ tải; thống nhất kịch bản phát triển phụ tải điện làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung ứng và đầu tư lưới điện giai đoạn 2027-2030; đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật kịch bản để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, các tỉnh cũng tập trung tham mưu chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà, đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích các cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải,…