EVNNPT và EVNHANOI tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo điện cho Hà Nội

Việc đồng bộ tiến độ đầu tư giữa lưới điện truyền tải và phân phối có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô. EVNNPT và EVNHANOI thống nhất tăng cường phối hợp, tháo gỡ các điểm nghẽn về đấu nối, tiến độ dự án và khai thác đồng bộ các công trình lưới điện trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Hội nghị triển khai đồng bộ các công trình truyền tải và phân phối nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Đẩy nhanh đầu tư, nâng cao năng lực lưới điện

Theo báo cáo của EVNNPT, hiện trên địa bàn Hà Nội có 15 trạm biến áp 500kV và 220kV, gồm 3 trạm 500kV và 12 trạm 220kV, với tổng dung lượng máy biến áp 13.900 MVA. Phụ tải của Thủ đô còn được hỗ trợ từ các trạm biến áp 500kV, 220kV tại các tỉnh lân cận thông qua lưới điện 110kV.

Trong 9 tháng năm 2026, lưới điện truyền tải trên địa bàn Hà Nội vận hành an toàn, tin cậy. Tuy nhiên, vào thời điểm phụ tải tăng cao, đặc biệt trong các tháng nắng nóng, một số máy biến áp và đường dây 220kV vận hành ở mức cao, thậm chí quá tải.

Trước yêu cầu phát triển phụ tải, EVNNPT và EVNHANOI đang tập trung triển khai các dự án theo hướng đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối.

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn Hà Nội có 61 công trình lưới điện truyền tải, gồm 11 công trình 500kV và 50 công trình 220kV.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành đóng điện 2 công trình 500kV; 6 ngăn lộ xuất tuyến cấp điện cho các TBA 220kV phục vụ cung cấp điện cho EVNHANOI; đang triển khai đầu tư 5 công trình, trong đó có các TBA 220kV Văn Điển, Ứng Hòa, đường dây 220kV Văn Điển - rẽ Hà Đông - Thường Tín, đường dây 220kV Ứng Hòa - rẽ Hà Đông - Phủ Lý và lắp máy biến áp thứ 3 tại TBA 220kV Vân Trì.

Tổng công ty cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tư 26 công trình, gồm 9 công trình 500kV và 17 công trình 220kV; đồng thời tiếp tục đánh giá nhu cầu để triển khai 6 công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện 220kV.

Một số dự án quan trọng trong quy hoạch có vai trò tăng cường năng lực cung cấp điện cho Hà Nội như TBA 500kV Sơn Tây, Nam Hà Nội, Đan Phượng và các đường dây đấu nối; đường dây 500kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên; đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây; đường dây 220kV Đông Anh 500kV - Vân Trì; đường dây 220kV Long Biên - Mai Động; các dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Thường Tín - Phố Nối, Vân Trì - Tây Hồ - Chèm, Xuân Mai - Hà Đông...

Các dự án này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực truyền tải, tăng khả năng đáp ứng phụ tải và giảm áp lực cho các khu vực đang mang tải cao trên địa bàn Thủ đô.

Đồng bộ tiến độ, tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại Hội nghị, EVNNPT và EVNHANOI tập trung trao đổi về việc đồng bộ tiến độ đầu tư các ngăn lộ của EVNNPT với tiến độ xây dựng, đóng điện các xuất tuyến của EVNHANOI.

Trong đó, năm 2026, EVNNPT có 46 ngăn lộ 110-220kV cần phối hợp đồng bộ với EVNHANOI; năm 2027 hoàn thành 14 ngăn lộ 110kV; năm 2028 hoàn thành 20 ngăn lộ 110-220kV và sau năm 2028 hoàn thành 8 ngăn lộ 220kV.

Tại buổi làm việc lãnh đạo hai Tổng công ty thống nhất định kỳ hằng năm xây dựng danh mục, tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có kế hoạch đầu tư trong năm tới và các năm tiếp theo; trao đổi, thống nhất và ký thỏa thuận trước khi trình EVN kế hoạch năm tiếp theo.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Căn cứ kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định giao kế hoạch, hai Tổng công ty sẽ ký sửa đổi, bổ sung danh mục, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ nếu có thay đổi, bảo đảm phù hợp với kế hoạch được giao.

Hai bên thống nhất cam kết huy động nguồn lực, bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối theo thỏa thuận.

Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Hoàng Minh Giang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Đối với các dự án có chung hành lang tuyến, EVNNPT và EVNHANOI sẽ phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm trong quá trình đầu tư, vận hành và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. Việc phối hợp đầu tư, sử dụng chung hạ tầng và đồng bộ tiến độ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trên cơ sở tình hình thực tế triển khai dự án và phát triển phụ tải, hai Tổng công ty cũng thống nhất xem xét điều chỉnh tiến độ đối với các dự án quan trọng, cấp bách; đồng thời giãn tiến độ những công trình chưa thực sự cần thiết và báo cáo EVN xem xét, chấp thuận.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNNPT - ông Nguyễn Quang Trung và Chủ tịch HĐTV EVNHANOI - ng Nguyễn Danh Duyênđánh giá cao sự phối hợp giữa hai Tổng công ty trong thời gian qua, qua đó góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi và Tổng giám đốc EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn ký thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện trước sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV và lãnh đạo 2 Tổng công ty. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Lãnh đạo hai Tổng công ty khẳng định việc đảm bảo cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo EVN đặc biệt quan tâm. Vì vậy công tác phối hợp giữa EVNNPT và EVNHANOI là yêu cầu cần thiết để các công việc được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả. Hai bên thống nhất giao Ban Kế hoạch làm đầu mối đôn đốc các đơn vị triển khai.

Lãnh đạo 2 Tổng công ty trao thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện đã được ký kết. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện, EVNHANOI thống nhất phối hợp kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội xem xét, tháo gỡ, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô.