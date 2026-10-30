EVNNPT và EVNCPC thống nhất tiến độ đầu tư đồng bộ lưới điện miền Trung – Tây Nguyên

Lãnh đạo EVNNPT và EVNCPC ký kết Thỏa thuận tiến độ đầu tư các công trình lưới điện truyền tải và phân phối - Ảnh: EVNNPT

Buổi làm việc do Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT Nguyễn Quang Trung và Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh chủ trì. Thỏa thuận được ký kết bởi Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi và Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư, đại diện hai tổng công ty.

Theo thỏa thuận phối hợp đầu tư năm 2026, danh mục gồm 61 ngăn lộ 110 kV, trong đó 24 ngăn lộ đã hoàn thành đóng điện trước năm 2026; 8 ngăn lộ dự kiến hoàn thành trong năm 2026; 17 ngăn lộ dự kiến hoàn thành năm 2028 và 12 ngăn lộ hoàn thành sau năm 2028.

Trong năm 2026, EVNNPT tập trung hoàn thành đóng điện 8 ngăn lộ 110 kV tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Chân Mây và đường dây đấu nối. EVNCPC đẩy nhanh tiến độ đóng điện, đấu nối các ngăn lộ 110 kV.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tổng công ty thống nhất đánh giá việc phối hợp đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả đầu tư, khả năng khai thác công trình và bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Việc thống nhất tiến độ ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhằm hạn chế tình trạng công trình truyền tải đã hoàn thành nhưng lưới điện phân phối chưa sẵn sàng đấu nối, khai thác. Đây cũng là cơ sở để hai bên chủ động phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu nối và tổ chức thi công, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Lãnh đạo hai Tổng Công ty trao Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư - Ảnh: EVNNPT

Theo thỏa thuận, EVNNPT chủ trì rà soát, thống nhất danh mục và tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với lưới điện phân phối; tổ chức triển khai các dự án thuộc phạm vi quản lý theo tiến độ đã thống nhất. Đồng thời, phối hợp thực hiện các thủ tục thỏa thuận đấu nối, tạo điều kiện để EVNCPC triển khai các hạng mục liên quan trong các trạm biến áp 220 kV và 500 kV.

Về phía EVNCPC, tổng công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời danh mục dự án, nhu cầu đấu nối và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; tổ chức thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý theo tiến độ chung. EVNCPC cũng phối hợp, hỗ trợ EVNNPT trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí cắt điện phục vụ thi công khi có đề nghị.

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, định kỳ rà soát danh mục và tiến độ các dự án đồng bộ để báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); cập nhật tình hình thực hiện hằng quý, kịp thời trao đổi, thống nhất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất điều chỉnh tiến độ phát sinh.

Thỏa thuận cũng quy định trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo đảm tiến độ các dự án đồng bộ, gắn với đánh giá thi đua hằng năm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của EVN, trừ các trường hợp được miễn trách nhiệm theo thỏa thuận.

Tại buổi làm việc, EVNNPT đề nghị EVNCPC xem xét tiếp nhận đầu tư 11 dự án trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối có tính chất phân phối, cấp điện trực tiếp cho phụ tải khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thời gian qua, hai tổng công ty đã phối hợp triển khai các dự án lưới điện đồng bộ, từng bước đưa công trình vào vận hành. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả phối hợp, lãnh đạo hai bên yêu cầu các ban, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện nghiêm các cam kết.

Việc ký kết thỏa thuận tạo cơ sở để EVNNPT và EVNCPC tăng cường phối hợp trong quá trình đầu tư, bảo đảm tiến độ đồng bộ giữa các công trình truyền tải và phân phối, qua đó phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư và năng lực khai thác công trình.