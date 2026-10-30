EVNNPT và EVNCPC đầu tư lưới điện, bảo đảm cung cấp điện miền Trung – Tây Nguyên

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi và Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư ký kết biên bản thỏa thuận tiến độ đầu tư trước sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV cùng lãnh đạo 2 Tổng công ty. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Ngày 29/10, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) họp trao đổi và ký kết Thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm tiến độ công trình và đáp ứng yêu cầu cung cấp điện khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

*Thống nhất tiến độ, tăng cường phối hợp đầu tư

Thỏa thuận phối hợp đầu tư năm 2026 giữa EVNNPT và EVNCPC bao gồm 61 ngăn lộ 110kV, trong đó 24 ngăn lộ đã hoàn thành đóng điện trước năm 2026; 8 ngăn lộ dự kiến hoàn thành trong năm 2026; 17 ngăn lộ dự kiến hoàn thành năm 2028 và 12 ngăn lộ hoàn thành sau năm 2028.

Trong năm 2026, EVNNPT đang tập trung hoàn thành đóng điện 8 ngăn lộ 110kV tại Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối. EVNCPC đang đẩy nhanh tiến độ đóng điện, đấu nối các ngăn lộ 110kV.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 Tổng công ty nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận nhằm cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp giữa hai Tổng công ty, bảo đảm tiến độ đầu tư lưới điện truyền tải và phân phối được triển khai đồng bộ. Đây là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát huy khả năng khai thác công trình sau đầu tư, đáp ứng nhu cầu phụ tải và góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Lãnh đạo 2 Tổng công ty trao biên bản ghi nhớ thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Theo thỏa thuận, EVNNPT chủ trì rà soát, thống nhất danh mục và tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với lưới điện phân phối; tổ chức triển khai các dự án thuộc phạm vi quản lý theo tiến độ đã thống nhất. Đồng thời, EVNNPT phối hợp thực hiện các thủ tục thỏa thuận đấu nối, tạo điều kiện để EVNCPC triển khai các hạng mục liên quan trong các trạm biến áp 220kV, 500kV.

Về phía EVNCPC, Tổng công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời danh mục dự án, nhu cầu đấu nối và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; tổ chức thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý theo tiến độ chung. EVNCPC cũng phối hợp, hỗ trợ EVNNPT trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí cắt điện phục vụ thi công khi có đề nghị.

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, định kỳ rà soát danh mục và tiến độ các dự án đồng bộ để báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); cập nhật tình hình thực hiện hằng quý, kịp thời trao đổi và thống nhất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất điều chỉnh tiến độ phát sinh.

*Nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả công trình

Bên cạnh việc thống nhất tiến độ đầu tư, EVNNPT và EVNCPC xác định cần tăng cường phối hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ động trao đổi thông tin về nhu cầu phụ tải, kế hoạch đấu nối và điều kiện triển khai thực tế. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong giải quyết thủ tục đấu nối, mặt bằng, cắt điện thi công và các công việc cần thiết, hạn chế tình trạng công trình truyền tải đã hoàn thành nhưng lưới điện phân phối chưa sẵn sàng tiếp nhận, khai thác.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Thỏa thuận cũng quy định trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo đảm tiến độ các dự án đồng bộ, gắn với đánh giá thi đua hằng năm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của EVN, trừ các trường hợp được miễn trách nhiệm theo thỏa thuận.

Tại buổi làm việc, EVNNPT đề nghị EVNCPC xem xét tiếp nhận đầu tư 11 dự án trạm biến áp 220kV và đường dây đấu nối có tính chất phân phối, cấp điện trực tiếp cho phụ tải khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung và Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh thống nhất đánh giá, phối hợp đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả đầu tư, khả năng khai thác công trình và bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hai Tổng công ty đã phối hợp triển khai các dự án lưới điện đồng bộ, từng bước đưa công trình vào vận hành. Tuy nhiên, công tác phối hợp cần tiếp tục được nâng cao trong toàn bộ quá trình đầu tư, từ chuẩn bị dự án, thống nhất tiến độ, thực hiện thủ tục đấu nối đến tổ chức thi công và đưa công trình vào khai thác.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Lãnh đạo hai Tổng công ty yêu cầu các ban, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện nghiêm các cam kết.

Việc EVNNPT và EVNCPC ký kết thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng năm 2026 là cơ sở quan trọng để hai Tổng công ty tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn và tổ chức triển khai đồng bộ các công trình lưới điện. Qua đó, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao năng lực truyền tải và phân phối điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.