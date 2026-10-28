EVNNPT tập trung nguồn lực, quyết tâm đóng điện Trạm biến áp 500kV Củ Chi trong năm 2026

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên họp điều độ tiến độ dự án với SPMB và các nhà thầu tham gia dự án. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Ngày 28/10, đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do Phó Tổng giám đốc Bùi Văn Kiên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công trường và chủ trì họp điều độ Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và các đường dây đấu nối tại TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đóng điện công trình trong năm 2026.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVNNPT, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB).

*Nhiều hạng mục cần tập trung đẩy nhanh tiến độ

Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và các đường dây đấu nối được triển khai tại xã Nhuận Đức, TP. Hồ Chí Minh. Công trình gồm xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV, lắp đặt máy biến áp 500/220/35kV công suất 900MVA giai đoạn 1 cùng hệ thống thiết bị đồng bộ và các đường dây 220kV đấu nối, góp phần tăng cường năng lực lưới điện truyền tải, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho khu vực.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, công tác thi công đang được triển khai trên nhiều hạng mục, song tiến độ một số phần việc còn chậm, đặc biệt là san nền, xây dựng các hạng mục phụ trợ, hệ thống mương cáp và lắp đặt thiết bị. Việc huy động nhân lực, máy móc của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên yêu cầu các đơn vị tham gia dự án cần nỗ lực để đưa dự án về đích. Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Đến thời điểm báo cáo, khối lượng san nền đạt khoảng 143.150/207.453m³, tương đương 69%. Nhà thầu đã tăng cường 26 xe vận chuyển đất từ ngày 7/10/2026, tuy nhiên khối lượng còn lại lớn, trong điều kiện thời tiết khu vực đang trong giai đoạn mùa mưa. Việc hoàn thiện mặt bằng tại các khu vực sân phân phối 220kV, sân 500kV và vị trí lắp đặt thiết bị cần được ưu tiên để bàn giao cho các đơn vị triển khai những hạng mục tiếp theo.

Ở phần xây dựng, một số hạng mục móng thiết bị, móng máy biến áp AT1, móng giàn cột, bể dầu sự cố và tường ngăn cháy đã được triển khai; nhà điều khiển cùng các hạng mục phụ trợ đang tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, khối lượng mương cáp, lưới tiếp địa, hệ thống thoát nước, nhà bay và hàng rào trạm còn cần được đẩy nhanh. Một số nhà thầu chưa bố trí đủ nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công đồng bộ theo kế hoạch.

Đối với phần đường dây 220kV đấu nối, đến nay 7/7 vị trí móng trụ đã hoàn dựng cột. Các khoảng néo trên tuyến đã cơ bản hoàn thành kéo dây theo phạm vi thi công. Các đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện những công việc còn lại, bảo đảm đồng bộ với tiến độ các hạng mục trong trạm.

*Quyết liệt huy động nguồn lực, kiểm soát tiến độ từng hạng mục

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia dự án cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong thi công, trong đó là điều kiện thời tiết, nguồn nhân lực thi công phần xây dựng gặp thách thức. Tuy nhiên các đơn vị đều cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, thi công bù đắp những phần đang chậm tiến độ điều hành để phấn đấu đưa dự án về đích theo chỉ đạo của chủ đầu tư.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên ghi nhận những nỗ lực của SPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn đề ra. Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu SPMB bám sát công trường, rà soát toàn bộ tiến độ, xác định rõ những hạng mục trọng yếu và các mốc cần ưu tiên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giữa các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công liên tục, hiệu quả.

Đối với các nhà thầu xây dựng, cần khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh công tác san nền, lu lèn và bàn giao mặt bằng theo từng khu vực ưu tiên. Việc tăng cường phương tiện vận chuyển đất phải gắn với năng lực san gạt, lu lèn, bảo đảm khối lượng đất tập kết được xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến các mũi thi công tiếp theo; đồng thời các nhà thầu tổ chức tăng ca để hoàn thành khối lượng thi công xây dựng nhằm đáp ứng tiến độ dự án.

Các nhà thầu xây lắp điện phải tập trung lực lượng cho các hạng mục mương cáp, tiếp địa, thoát nước, nhà điều khiển, nhà bay và lắp đặt thiết bị tại sân phân phối 220kV, 500kV. Những phần việc đủ điều kiện triển khai phải được tổ chức thi công ngay; đồng thời rà soát, xác định rõ tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị còn thiếu, tránh ảnh hưởng đến công tác lắp đặt, thí nghiệm và nghiệm thu.

Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi đang được các đơn vị tham gia dự án nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Phó Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm các cam kết tiến độ, bố trí chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật đủ năng lực, thẩm quyền thường trực tại công trường để trực tiếp điều hành, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với những hạng mục chậm tiến độ, từng đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục, nguồn lực bổ sung và thời hạn hoàn thành cụ thể; cập nhật tình hình thực hiện hằng ngày, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để xử lý.

Việc tổ chức tăng ca, thi công ban đêm cần được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đủ nhân lực, thiết bị và chiếu sáng; đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về chất lượng công trình và an toàn lao động.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên nhấn mạnh, các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung mọi nguồn lực để bù đắp khối lượng chậm, hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết. SPMB phải tăng cường điều hành, kiểm tra và đôn đốc tại hiện trường, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ, đáp ứng mục tiêu đóng điện Trạm biến áp 500kV Củ Chi trong năm 2026.