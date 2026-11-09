EVNNPT tăng tốc đầu tư lưới điện, chủ động bảo đảm truyền tải điện năm 2027

Trước yêu cầu bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm, nâng cao năng lực truyền tải và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, hướng tới đáp ứng nhu cầu điện năm 2027 và những năm tiếp theo.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung đã thông tin về tình hình vận hành lưới điện truyền tải, tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực truyền tải điện trong thời gian tới.

Áp lực truyền tải tập trung tại miền Bắc

Theo EVNNPT, năm 2026, lưới điện truyền tải quốc gia cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, áp lực truyền tải vẫn tập trung tại một số khu vực, đặc biệt là miền Bắc trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 7/11/2026

Trên lưới điện 500kV liên miền, khả năng truyền tải tại các giao diện Trung - Bắc và Trung - Trung với 4 mạch đường dây 500kV có thời điểm tiệm cận giới hạn vận hành, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng tháng 5 và tháng 6/2026. Một số máy biến áp 500kV tại miền Bắc, đặc biệt khu vực cấp điện cho Hà Nội và các địa phương lân cận, đã mang tải trên 90% định mức.

Ở cấp điện áp 220kV, số lượng máy biến áp và đường dây đầy tải, quá tải giảm so với năm 2025 nhưng vẫn còn ở mức cao. Chất lượng điện áp cơ bản nằm trong giới hạn cho phép, song vẫn xuất hiện tình trạng điện áp cao vào thời điểm phụ tải thấp.

Để cải thiện khả năng vận hành, EVNNPT đã hoàn thành lắp đặt 15 giàn tụ bù ngang 110kV-50MVAr và 7 bộ kháng 500kV, góp phần nâng cao chất lượng điện áp, tăng khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc.

Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm

Trong năm 2026, EVNNPT đã hoàn thành, đóng điện nhiều công trình quan trọng như đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; nâng công suất các trạm biến áp 500kV Hòa Bình, Phố Nối; trạm biến áp 220kV Hà Đông, Tuyên Quang, KCN Nhơn Trạch cùng các dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV và lắp đặt tụ bù ngang 110kV trên hệ thống điện miền Bắc.

Từ nay đến cuối năm, Tổng công ty tiếp tục tập trung hoàn thành các dự án như trạm biến áp 500kV Củ Chi và đấu nối, đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành, nâng công suất trạm biến áp 500kV Di Linh; đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai và các trạm biến áp 220kV Yên Dũng, Sông Công, Sầm Sơn, Bình Mỹ.

Đối với danh mục công trình được NSMO đề xuất nhằm bảo đảm cung ứng điện năm 2027, EVNNPT đang đẩy nhanh tiến độ thi công, huy động vật tư, thiết bị và phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc.

Cụ thể, hai trạm biến áp 500kV Thái Bình và Hải Phòng dự kiến vận hành trong tháng 4/2027. Riêng trạm biến áp 500kV Bắc Ninh có thể kéo dài sang quý III/2027 do khó khăn trong lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị.

Các dự án lắp máy biến áp thứ 3 tại trạm biến áp 220kV Vũng Áng và Khu kinh tế Nghi Sơn được phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2027. Cùng với đó, 7 giàn tụ bù 110kV-50MVAr sẽ được lắp đặt tại 7 trạm biến áp 220kV nhằm cải thiện chất lượng điện áp và tăng khả năng truyền tải khu vực miền Bắc, cũng với mục tiêu hoàn thành trước thời điểm này.

EVNNPT đồng thời triển khai các dự án nâng khả năng nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua hướng Hà Giang, phấn đấu nâng công suất mua điện lên 470MW trong quý I/2027; các dự án tại hướng Móng Cái (Quảng Ninh) cũng đang được thực hiện theo kế hoạch.

Tại khu vực Tây Bắc, các công trình như trạm biến áp 220kV Pắc Ma, đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè, Điện Biên - Sơn La, trạm biến áp 220kV Điện Biên và Lục Yên dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Trong khi đó, tại miền Nam, các dự án trạm biến áp 500kV Đồng Nai 2, Tây Ninh 1 và lắp máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 500kV Thốt Nốt đang được triển khai, với tiến độ đóng điện từ quý III/2027 đến quý I/2028.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và vốn

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung báo cáo và nêu các kiến nghị tại cuộc họp.

Bên cạnh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, EVNNPT cho biết quá trình triển khai các dự án truyền tải điện vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm biến áp, chồng lấn quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và hành lang tuyến. Nhu cầu vốn đầu tư lớn trong khi nhiều dự án phải triển khai đồng thời cũng tạo áp lực đáng kể đối với Tổng công ty và các nhà thầu.

Để bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm giai đoạn 2027-2028, EVNNPT kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xử lý dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, đất đai, quy hoạch, đường công vụ và hành lang tuyến.

Đáng chú ý, Tổng công ty đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần và giao địa phương tổ chức thực hiện, qua đó đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho các công trình điện.

EVNNPT cũng kiến nghị tập trung tháo gỡ khó khăn tại các hành lang truyền tải quan trọng gồm Vũng Áng - Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội, Bát Xát - Lào Cai và Biên Giới - Móng Cái - Hải Hà, bảo đảm tiến độ các công trình lưới điện đồng bộ với nguồn điện và nhu cầu nhập khẩu điện.

Đồng thời, Tổng công ty đề nghị EVN, NSMO và các đơn vị liên quan phối hợp tính toán, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án truyền tải, phù hợp với khả năng triển khai và năng lực nhà thầu, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Với vai trò đơn vị quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện truyền tải quốc gia, EVNNPT đang tập trung đồng bộ các giải pháp từ nâng cao năng lực vận hành, đẩy nhanh tiến độ công trình đến chủ động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực truyền tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và các năm tiếp theo.