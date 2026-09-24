EVNNPT phát động thi đua “100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án truyền tải điện trọng điểm năm 2026”

Chỉ thị là lời kêu gọi thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động; các Ban Quản lý dự án, các Công ty Truyền tải điện, tư vấn, nhà thầu và các lực lượng tham gia các dự án phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, huy động tối đa nhân lực và vật lực, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hành động, quyết tâm hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng đưa công trình vào vận hành.

Năm 2026, EVNNPT tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình truyền tải điện trọng điểm, cấp bách, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Với mong muốn tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn Tổng công ty; động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động và các đơn vị tham gia dự án phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ; ngày 21/09/2026, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 229/CTLT-CĐEVNNPT-EVNNPT về phát động phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ,hoàn thành các dự án truyền tải điện trọng điểm năm 2026.

Thi đua phải thiết thực, cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, lấy kết quả thực hiện từng hạng mục, từng phần việc và mốc tiến độ của từng dự án làm thước đo. Thực hiện theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Tăng tốc tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng, kỹ thuật, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ.

Nội dung thi đua sẽ bao gồm các hạng mục về đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phát triển sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phong trào thi đua thực hiện từ ngày ban hành Chỉ thị đến hết ngày 31/12/2026, trong đó tập trung cao điểm theo các mốc tiến độ của từng dự án. Căn cứ tiến độ thực tế, các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả theo từng giai đoạn và tổng kết phong trào sau khi các công trình hoàn thành, đóng điện đưa vào vận hành và đề xuất khen thưởng.

Đối tượng tham gia thi đua là toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc EVNNPT và các đơn vị trực thuộc; các Ban Quản lý dự án; Công ty Truyền tải điện; các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các lực lượng tham gia thực hiện các dự án.

Việc bình xét khen thưởng căn cứ vào tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và mức độ đóng góp thực tế của tập thể, cá nhân; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định. Việc khen thưởng thực hiện theo các quy định hiện hành của EVNNPT và Công đoàn EVNNPT.

Chi tiết nội dung Chỉ thị tại đây.