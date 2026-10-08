EVNNPT: Nhu cầu vốn vay cho 8 dự án truyền tải điện lên tới 200,9 triệu EUR

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Việc thu xếp vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phục vụ triển khai các dự án đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.

EVNNPT vừa có công văn gửi các ngân hàng, mời tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn vay cho 8 dự án truyền tải điện. Các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) quản lý.

Trong số 8 dự án, Trạm biến áp (TBA) 220 kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối có nhu cầu vay 13,3 triệu EUR hoặc 406 tỷ đồng; TBA 220 kV Tân Việt và đường dây 220 kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc - Phố Nối cần 18,6 triệu EUR hoặc 572 tỷ đồng; đường dây 220 kV TBA 500 kV Đông Anh - Vân Trì cần 35,3 triệu EUR hoặc 1.084 tỷ đồng.

Các dự án còn lại gồm: TBA 220 kV Bến Cát 2 và các đường dây đấu nối, nhu cầu vay 31,6 triệu EUR hoặc 967 tỷ đồng; TBA 500 kV Long An và đường dây đấu nối, 39 triệu EUR hoặc 1.194 tỷ đồng; TBA 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối, 13,5 triệu EUR hoặc 414 tỷ đồng; TBA 220 kV Thanh Hà và đường dây đấu nối, 20,1 triệu EUR hoặc 617 tỷ đồng; đường dây 220 kV Bắc Ninh 500 kV - Bắc Ninh 4, 29,5 triệu EUR hoặc 905 tỷ đồng.

Theo EVNNPT, 8 dự án được mời chào cạnh tranh thu xếp vốn có vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tây Ninh và TPHCM.

Khi hoàn thành, các dự án dự kiến góp phần tăng cường liên kết lưới điện, giảm tải cho các trạm biến áp và đường dây hiện hữu, nâng cao độ tin cậy, an toàn vận hành hệ thống điện và giảm tổn thất điện năng.

Trong đó, các dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng hướng tới đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị; các dự án tại Tây Ninh và TPHCM góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện cho những khu vực có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Việc mời các ngân hàng tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn cho 8 dự án là một trong những bước EVNNPT triển khai nhằm huy động nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển lưới điện truyền tải. EVNNPT kỳ vọng sự tham gia của các ngân hàng sẽ tạo điều kiện triển khai các dự án theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống điện trong thời gian tới.