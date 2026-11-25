Phối cảnh hướng tuyến đường dây 220kV Mỹ Tho - rẽ Mỹ Tho 500kV - Cần Đước (mạch 2). Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 23/11/2026, chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 220kV Mỹ Tho - rẽ Mỹ Tho 500kV - Cần Đước (mạch 2).

Theo quyết định, dự án có quy mô cải tạo đoạn đường dây 220kV mạch kép hiện hữu (từ vị trí trụ 258 đường dây 220kV 2 mạch Cần Đước – Mỹ Tho 500kV đến cột cổng 220kV Trạm biến áp 220kV Mỹ Tho) thành đường dây 220kV 4 mạch, chiều dài khoảng 4,8km.

Đường dây đi qua địa bàn phường Trung An và xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 408,879 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư là 104,416 tỷ đồng, chiếm 25,54%; vốn vay từ các tổ chức tín dụng thương mại là 304,464 tỷ đồng, chiếm 74,46% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2028.

Dự án được đầu tư nhằm tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu đã vận hành lâu năm; nâng cao tính ổn định cho hệ thống điện khu vực, bảo đảm vận hành trong chế độ N-1, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo Quyết định, EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan. Quyết định là cơ sở để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Trung An, UBND xã Long Hưng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các nội dung khác theo quy định.

EVNNPT có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh và UBND phường, xã liên quan triển khai thực hiện các thủ tục, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.