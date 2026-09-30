EVNNPT được VPBank hỗ trợ khoản vay 27 triệu USD đầu tư lưới điện

VPBank vừa ký kết hợp đồng vay vốn trị giá 27 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), cùng hai bên đồng cho vay là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Joyo Bank, Ltd. (Nhật Bản) để phục vụ dự án truyền tải điện. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Khoản vay 27 triệu USD từ VPBank, được huy động từ các định chế tài chính Nhật Bản, sẽ được sử dụng để đầu tư Dự án đường dây 220kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 - rẽ Uyên Hưng – Sông Mây do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải và tăng độ tin cậy cung cấp điện tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết hợp đồng vay vốn trị giá 27 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), cùng hai bên đồng cho vay là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Joyo Bank, Ltd. (Nhật Bản).

Đây là khoản vay dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng khung tín dụng trị giá 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC được ký kết năm 2024, nhằm tài trợ các dự án năng lượng sạch và dự án xanh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, nguồn vốn 27 triệu USD sẽ được VPBank cấp cho EVNNPT để đầu tư Dự án đường dây 220kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 - rẽ Uyên Hưng – Sông Mây. Dự án có mục tiêu nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải đang phát triển nhanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện.

Dự án có quy mô xây dựng đường dây truyền tải điện trên không dài khoảng 38 km, gồm 4 mạch ở cấp điện áp 220kV. Đồng thời, dự án thực hiện thay dây dẫn đoạn 2 mạch đường dây 220kV Uyên Hưng - Sông Mây hiện hữu, từ vị trí cột 88 đến Trạm biến áp 22 kV Uyên Hưng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tạo mạch vòng liên kết trong hệ thống điện khu vực, giảm tải cho các đường dây truyền tải hiện hữu và các đường dây 110kV, qua đó nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của lưới điện. Công trình cũng góp phần đáp ứng tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh.

Thi công móng Dự án đường dây 220kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 - rẽ Uyên Hưng – Sông Mây, Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Ông Kamijo Hiroki - Phó Tổng Giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch & Đầu tư nước ngoài, cho biết việc ký kết khoản vay dự án đầu tiên với JBIC trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên thể hiện cam kết của VPBank trong việc đồng hành cùng các dự án hạ tầng thiết yếu phục vụ tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác giữa VPBank với JBIC, SMBC và Joyo Bank, nguồn lực tài chính quốc tế được kết nối với nhu cầu đầu tư hạ tầng điện trong nước, góp phần hỗ trợ phát triển hệ thống truyền tải điện và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với EVNNPT, việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế góp phần đa dạng hóa nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển lưới truyền tải, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hệ thống điện ngày càng lớn. Nguồn vốn được đưa vào một dự án cụ thể, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng cường năng lực truyền tải, đáp ứng phụ tải, giảm tải cho hệ thống hiện hữu và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Việc huy động thành công nguồn vốn quốc tế cho Dự án đường dây 220kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 - rẽ Uyên Hưng – Sông Mây tiếp tục bổ sung nguồn lực cho EVNNPT trong đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện, góp phần bảo đảm năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.