Theo quyết định, Dự án Trạm biến áp 220kV Đức Hòa 2 và đấu nối thuộc danh mục lưới điện truyền tải trong Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh Trạm biến áp 220kV Đức Hòa 2 và đấu nối

Về quy mô, Trạm biến áp 220kV Đức Hòa 2 được thiết kế với máy biến áp 220/110kV có tổng công suất 500MVA, lắp đặt thiết bị điện cấp điện áp 220kV và 110kV. Phần đường dây 220kV đấu nối gồm 4 mạch và 2 mạch tại các vị trí đấu nối, chiều dài khoảng 9,3km, thực hiện đấu nối trạm biến áp 220kV Đức Hòa 2 chuyển tiếp vào đường dây 220kV Trạm biến áp 500kV Đức Hòa - Trạm biến áp 220kV Đức Hòa 1.

Dự án được triển khai tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh đối với phần trạm biến áp; phần đường dây 220kV đấu nối đi qua địa phận các xã Hòa Khánh, Mỹ Hạnh và Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Dự án được đầu tư nhằm tăng cường khả năng cấp nguồn cho phụ tải trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh; giảm tải cho các máy biến áp 220/110kV tại các trạm biến áp 220kV hiện hữu và giảm tải cho các đường dây 110kV trong khu vực. Qua đó góp phần bảo đảm tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Theo tiến độ được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, trong quý II/2027, dự án hoàn thành các thủ tục công tác chuẩn bị đầu tư. Đến quý I/2028, hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công công trình. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2029.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; thực hiện dự án theo đúng nội dung được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan. Quyết định này là cơ sở để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo quy định pháp luật; không thay thế các thủ tục nêu trên hoặc các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư dự án, các nội dung thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật và các tài liệu khác có liên quan; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.