EVNNPT được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Phối cảnh mặt bằng tuyến đường dây. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 17/9/2026, chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội.

Dự án được đầu tư nhằm truyền tải điện nhập khẩu từ Lào vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường liên kết lưới điện truyền tải giữa các khu vực, góp phần nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Dự án có quy mô xây dựng đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội kết cấu 2 mạch, chiều dài khoảng 77,4km. Điểm đầu là thanh cái 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2, điểm cuối là thanh cái 500kV tại Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội.

Tại Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội, dự án sẽ lắp mới 2 ngăn đường dây 500kV để đấu nối đi Trạm cắt Hòa Bình.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn các xã Lạc Lương, An Nghĩa, An Bình, Dũng Tiến, Cao Dương, Hợp Kim, Liên Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ và các xã Trần Phú, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Kiều Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai thuộc thành phố Hà Nội.

Việc đầu tư Dự án đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội nhằm truyền tải nguồn điện nhập khẩu từ Lào vào hệ thống điện quốc gia; đồng thời tạo liên kết mạch vòng của lưới điện truyền tải giữa các khu vực, tăng khả năng vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án cũng góp phần tăng cường độ ổn định cung cấp điện cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống; qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; thực hiện dự án theo đúng nội dung được chấp thuận và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư là cơ sở để EVNNPT thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định. Việc chấp thuận nhà đầu tư không thay thế các thủ tục nêu trên hoặc các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

EVNNPT có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng nội dung được chấp thuận và quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ đã được chấp thuận.