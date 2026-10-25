EVNNPT được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án đường dây 220kV Mỏ Cày –Mỹ Tho

Mặt bằng tuyến đường dây đoạn đi quan qua tỉnh Vĩnh Long (màu hồng). Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 6612/QĐ-UBND chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhà đầu tư Dự án đường dây 220kV Mỏ Cày –Mỹ Tho.

Theo quyết định, dự án được đầu tư nhằm truyền tải công suất các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tại khu vực miền Tây Nam Bộ vào hệ thống điện; góp phần giảm tải, tránh quá tải các đường dây truyền tải điện trong khu vực nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Dự án cũng hướng tới nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, tăng cường liên kết lưới điện, góp phần bảo đảm ổn định hệ thống điện quốc gia và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV trên không, 2 mạch, từ Trạm biến áp 220kV Mỏ Cày đến Trạm biến áp 500/220kV Mỹ Tho, với chiều dài tuyến khoảng 36,23 km. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long dài khoảng 25,37 km, đi qua 06 xã gồm: Mỏ Cày, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Vĩnh Thành, Tiên Thủy và Tân Phú. Đoạn tuyến qua tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 10,86 km, đi qua 02 xã gồm: Vĩnh Kim và Bình Trưng.

Cùng với phần đường dây, dự án thực hiện lắp đặt thiết bị 220kV cho 2 ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Mỏ Cày, đồng thời lắp đặt thiết bị 220kV cho 2 ngăn lộ tại Trạm biến áp 500/220kV Mỹ Tho. Các ngăn lộ này được bố trí tại những vị trí đã dự phòng trong khuôn viên các trạm biến áp.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 923 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ khi nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án triển khai trong giai đoạn 2026–2028. Công tác lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự kiến thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2026; các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất dự kiến thực hiện từ tháng 12/2026 đến tháng 12/2027. Thời gian thi công dự kiến từ tháng 6/2027 đến tháng 12/2028.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu EVNNPT phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát hướng tuyến, bảo đảm phù hợp quy hoạch và không chồng lấn với các dự án khác; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đấu nối và các thủ tục chuyên ngành theo quy định.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định. Các sở, ngành và UBND các xã có dự án đi qua phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền. Đối với phần dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư theo quy định.