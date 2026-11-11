EVNNPT được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án đường dây 220kV Hiệp Hòa – Phú Bình 2

Phối cảnh một góc hướng tuyến của Dự án đường dây 220kV Hiệp Hòa - Phú Bình 2. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Về quy mô đầu tư, phần đường dây 220kV được xây dựng mới với tổng chiều dài khoảng 18,9 km, trong đó đoạn từ điểm đầu đến vị trí G1 và từ vị trí G2 đến điểm cuối là đường dây trên không, tổng chiều dài khoảng 18,5 km. Riêng đoạn từ vị trí G1 đến vị trí G2 sẽ xây dựng mới tuyến cáp ngầm 220kV với chiều dài khoảng 0,4 km.

Cùng với đó, dự án thực hiện mở rộng ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa. Theo đó, lắp đặt mới các thiết bị cho 2 ngăn lộ đường dây 220kV trên phần diện tích đất đã được dự phòng từ giai đoạn đầu tư trước; trang bị các thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và thiết bị phụ trợ phục vụ vận hành.

Các hạng mục xây dựng đồng bộ gồm hệ thống móng, trụ đỡ thiết bị, cột cổng, mương cáp và các hạng mục liên quan, bảo đảm phù hợp với kết cấu hiện có của trạm biến áp và điều kiện mặt bằng dự phòng.

Dự án đường dây 220kV Hiệp Hòa – Phú Bình 2 được đầu tư nhằm tăng cường khả năng truyền tải cho các đường dây hiện hữu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc nói chung và tỉnh Thái Nguyên, thành phố Bắc Ninh nói riêng.

Công trình đồng thời hỗ trợ các đường dây trong khu vực nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia; tạo mối liên kết mạnh giữa các khu vực, giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải và tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Theo tiến độ được chấp thuận, EVNNPT phải hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư chậm nhất đến quý I/2028; khởi công công trình chậm nhất trong quý I/2028 và hoàn thành xây dựng các hạng mục, đưa dự án vào vận hành chậm nhất trong quý II/2029.

Để triển khai dự án, EVNNPT có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung được chấp thuận và quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm tính chính xác, hợp pháp, trung thực của hồ sơ, thông tin, số liệu và số vốn chủ sở hữu theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, EVNNPT phải chấp hành đầy đủ các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, điện lực, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, bảo hiểm và các quy định pháp luật khác; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan để xác định cụ thể ranh giới, vị trí các khu đất thực hiện dự án, bảo đảm không chồng lấn với các dự án đã được tiếp nhận tại khu vực.

Đối với phần dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, EVNNPT phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND phường Vạn Xuân, UBND xã Phú Bình, UBND xã Điềm Thụy và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và những công việc có liên quan theo quy định.

Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, đề xuất chấp thuận nhà đầu tư; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định. Các sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn EVNNPT triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND xã Hợp Thịnh và UBND xã Hoàng Vân có trách nhiệm chủ trì thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, môi trường, điện lực và an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. UBND tỉnh Thái Nguyên được đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ EVNNPT thực hiện dự án theo quy định.

Việc chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư là cơ sở để Tổng công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo nội dung chấp thuận, dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, tại thành phố Bắc Ninh, tuyến đường dây đi qua xã Hợp Thịnh và xã Hoàng Vân; tại tỉnh Thái Nguyên, đi qua phường Vạn Xuân, xã Phú Bình và xã Điềm Thụy.