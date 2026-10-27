EVNNPT được chấp thuận là nhà đầu tư dự án đường dây 220 kV Mỏ Cày – Mỹ Tho

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 6612/QĐ-UBND chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư dự án đường dây 220 kV Mỏ Cày - Mỹ Tho, với tổng vốn đầu tư hơn 923 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Dự án được đầu tư nhằm truyền tải công suất các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tại khu vực Tây Nam Bộ vào hệ thống điện; góp phần giảm tải, tránh quá tải các đường dây truyền tải điện trong khu vực, bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Mặt bằng tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: EVNNPT

Công trình cũng góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, tăng cường liên kết lưới điện, bảo đảm ổn định hệ thống điện quốc gia và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Mặt bằng tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: EVNNPT

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 220 kV trên không, gồm 2 mạch, từ Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày đến Trạm biến áp 500/220 kV Mỹ Tho, với tổng chiều dài khoảng 36,23 km.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài khoảng 25,37 km, đi qua 6 xã gồm Mỏ Cày, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Vĩnh Thành, Tiên Thủy và Tân Phú. Đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 10,86 km, đi qua 2 xã Vĩnh Kim và Bình Trưng.

Ngoài xây dựng đường dây, dự án còn lắp đặt thiết bị 220 kV cho 2 ngăn lộ tại Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày và 2 ngăn lộ tại Trạm biến áp 500/220 kV Mỹ Tho. Các ngăn lộ được bố trí tại những vị trí đã dự phòng trong khuôn viên các trạm biến áp.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ khi nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Công tác lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự kiến thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2026. Các thủ tục về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự kiến thực hiện từ tháng 12/2026 đến tháng 12/2027.

Dự án dự kiến thi công từ tháng 6/2027 đến tháng 12/2028.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu EVNNPT phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát hướng tuyến, bảo đảm phù hợp quy hoạch, không chồng lấn với các dự án khác; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đấu nối và các thủ tục chuyên ngành theo quy định.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Các sở, ngành và UBND các xã có dự án đi qua phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Đối với đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định.