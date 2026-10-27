EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây hơn 923 tỷ đồng để truyền tải điện tái tạo

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận làm nhà đầu tư dự án đường dây 220 kV Mỏ Cày – Mỹ Tho, với tổng mức đầu tư hơn 923 tỷ đồng.

Thông tin được EVNNPT công bố ngày 25/10/2026. Theo Quyết định số 6612/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long, dự án nhằm tăng cường khả năng truyền tải công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời tại khu vực Tây Nam Bộ, vào hệ thống điện quốc gia.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các tuyến đường dây hiện hữu, hạn chế nguy cơ quá tải lưới điện, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Theo quy mô được chấp thuận, dự án xây dựng mới tuyến đường dây 220 kV trên không gồm hai mạch, nối từ Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày đến Trạm biến áp 500/220 kV Mỹ Tho, với tổng chiều dài khoảng 36,23 km.

Trong đó, đoạn tuyến đi qua tỉnh Vĩnh Long dài khoảng 25,37 km, thuộc địa bàn sáu xã gồm Mỏ Cày, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Vĩnh Thành, Tiên Thủy và Tân Phú. Phần còn lại dài khoảng 10,86 km đi qua hai xã Vĩnh Kim và Bình Trưng của tỉnh Đồng Tháp.

Mặt bằng tuyến đường dây đoạn đi quan qua tỉnh Vĩnh Long (màu hồng). Nguồn NPT

Bên cạnh xây dựng đường dây, dự án còn đầu tư lắp đặt thiết bị 220 kV cho hai ngăn lộ tại Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày và hai ngăn lộ tại Trạm biến áp 500/220 kV Mỹ Tho. Các vị trí lắp đặt đã được dự phòng trong khuôn viên hai trạm, tạo điều kiện thực hiện đấu nối khi công trình hoàn thành.

Tổng vốn đầu tư được công bố hơn 923 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Về tiến độ, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2028. Công tác lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được lên kế hoạch thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2026.

Các thủ tục liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự kiến diễn ra từ tháng 12/2026 đến tháng 12/2027. Hoạt động thi công được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 6/2027 và hoàn thành trong tháng 12/2028.

Như vậy, dự án hiện mới ở bước được chấp thuận nhà đầu tư, chưa bước vào giai đoạn thi công. Việc bảo đảm tiến độ còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và phối hợp giữa các địa phương có tuyến đường dây đi qua.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu EVNNPT phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát hướng tuyến, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và không chồng lấn với những dự án khác. Nhà đầu tư đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bồi thường, hỗ trợ và đấu nối hệ thống điện.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình triển khai. Đối với đoạn tuyến đi qua Đồng Tháp, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đề nghị địa phương này phối hợp giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Trong bối cảnh các nguồn điện gió, điện mặt trời tiếp tục được phát triển tại khu vực Tây Nam Bộ, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải có vai trò quan trọng đối với khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất nguồn điện.

Khi được đưa vào vận hành, tuyến 220 kV Mỏ Cày - Mỹ Tho được kỳ vọng tăng cường liên kết lưới điện khu vực, cải thiện chất lượng điện áp và giảm tổn thất điện năng. Tuy nhiên, hiệu quả giảm quá tải và khả năng giải tỏa công suất điện tái tạo thực tế sẽ cần được đánh giá trên cơ sở điều kiện vận hành hệ thống điện sau khi công trình hoàn thành.