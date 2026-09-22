EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư thực hiện dự án đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội.

Dự án được triển khai nhằm truyền tải nguồn điện nhập khẩu từ Lào vào hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng cường liên kết lưới điện truyền tải giữa các khu vực. Tuyến đường dây cũng tạo liên kết mạch vòng, góp phần nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tăng cường độ ổn định cung cấp điện cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời giảm tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Phối cảnh mặt bằng dự án - Ảnh: EVNNPT

Dự án xây dựng đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội với kết cấu 2 mạch, chiều dài khoảng 77,4 km. Điểm đầu của tuyến là thanh cái 500 kV tại Trạm cắt Hòa Bình 2, điểm cuối là thanh cái 500 kV tại Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội. Tại Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội, dự án sẽ lắp mới 2 ngăn đường dây 500 kV để đấu nối với Trạm cắt Hòa Bình.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn các xã Lạc Lương, An Nghĩa, An Bình, Dũng Tiến, Cao Dương, Hợp Kim và Liên Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; cùng các xã Trần Phú, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Kiều Phú, Hưng Đạo và Quốc Oai thuộc thành phố Hà Nội. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026. Công trình được đặt mục tiêu nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư.

Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện dự án đúng nội dung đã được chấp thuận, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ được phê duyệt.

Việc UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư tạo cơ sở để Tổng công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết cho dự án. Trong đó có các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định. Tuy nhiên, quyết định chấp thuận nhà đầu tư không thay thế các thủ tục nêu trên. EVNNPT vẫn phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi triển khai các hạng mục tương ứng của dự án.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Với quy mô khoảng 77,4 km và kết cấu 2 mạch, đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội là một trong những hạng mục truyền tải có vai trò kết nối nguồn điện từ khu vực phía Tây Bắc với hệ thống điện phục vụ Hà Nội và các vùng lân cận. Việc đưa công trình vào vận hành theo kế hoạch sẽ bổ sung năng lực truyền tải, tăng cường liên kết lưới và hỗ trợ yêu cầu vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.