EVNNPT đôn đốc tiến độ đường dây 500kV Bình Dương 1 – Chơn Thành

EVNNPT và các nhà thầu đang tập trung nguồn lực để hoàn thành đóng điện Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 – Chơn Thành trong năm 2026. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Hiện nay Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các nhà thầu đang tập trung nguồn lực để hoàn thành đóng điện Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 – Chơn Thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện còn khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại 4 vị trí móng (gồm vị trí 4,5,6,8) vẫn chưa được bàn giao và có nguy cơ làm chậm tiến độ dự án.

Ngày 5/11/2026, ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc (EVNNPT) đã đi kiểm tra công trường và đôn đốc tiến độ thi công dự án. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) và các đơn vị tham gia dự án.

Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 – Chơn Thành có chiều dài gần 16,5 km, gồm 37 vị trí cột, điểm đầu đấu nối vào thanh cái 500kV Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 và điểm cuối đấu nối vào thanh cái 500kV Trạm biến áp 500kV Chơn Thành hiện hữu. Tuyến đường dây đi qua địa bàn một số xã của TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường khả năng liên kết, truyền tải công suất trên lưới điện 500kV, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện khu vực.

Tại công trường, lãnh đạo SPMB đã báo cáo Phó Tổng giám đốc EVNNPT về tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB), tiến độ thi công đường dây và phần mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 500kV Chơn Thành.

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 33/37 vị trí móng cột, vẫn còn 4 vị trí móng chưa được bàn giao.

Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ; một số vị trí còn vướng nhà cửa, vật kiến trúc và các thủ tục liên quan đến đất đai. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai đồng bộ các hạng mục thi công trên toàn tuyến.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công trường, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên ghi nhận nỗ lực của SPMB, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ tiến độ dự án còn nhiều áp lực, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công tại các vị trí đã có mặt bằng và triển khai các khoảng néo kéo dây.

Phó Tổng giám đốc yêu cầu SPMB quyết liệt hơn trong công tác điều hành, rà soát tiến độ từng hạng mục, từng vị trí móng, khoảng néo để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đối với những vị trí đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công phải tổ chức triển khai ngay, không để lãng phí thời gian do thiếu nhân lực, thiết bị và vật tư.

Đối với nhà thầu, cần tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đào đúc móng, dựng cột và kéo dây. Khẩn trương hoàn thiện phương án thi công tại các vị trí giao chéo đường dây điện, đường giao thông, đặc biệt là các khoảng néo 3-5 và 5-7; bảo đảm đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay, Dự án còn 04 vị trí móng chưa được bàn giao mặt bằng. Yêu cầu SPMB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Trường hợp các hộ dân không đồng thuận, không thực hiện bàn giao mặt bằng, SPMB chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục cần thiết, triển khai các biện pháp bảo vệ thi công theo quy định pháp luật, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/11/2026, đáp ứng mục tiêu hoàn thành, đóng điện Dự án trong năm 2026.

Ông Bùi Văn Kiên cũng nhấn mạnh các đơn vị phải đặc biệt coi trọng công tác an toàn lao động, an toàn điện và chất lượng công trình; tuân thủ nghiêm quy trình, quy phạm, nhất là tại các vị trí thi công gần đường dây đang mang điện và khu vực giao chéo.

“Mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành đóng điện dự án trong tháng 12/2026. Vì vậy, tất cả các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung mọi nguồn lực triển khai. SPMB phải sâu sát công trường, nhà thầu phải thể hiện trách nhiệm bằng khối lượng và tiến độ thực tế. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo EVNNPT để xem xét, chỉ đạo giải quyết”, Phó Tổng giám đốc Bùi Văn Kiên nhấn mạnh.