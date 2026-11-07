EVNNPT đôn đốc tiến độ 5 dự án truyền tải điện phía Bắc

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Ngày 6/11, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Quang Trung đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ 5 dự án trọng điểm do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Nguyễn Huy Thắng - Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, lãnh đạo NPMB, lãnh đạo các Ban của EVNNPT.

Các dự án được kiểm tra gồm: Trạm biến áp (TBA) 500kV Thái Bình và đường dây đấu nối (thuộc tỉnh Hưng Yên); TBA 500kV Hải Phòng, TBA 220kV An Lão và đấu nối (tại thành phố Hải Phòng); TBA 500kV Bắc Ninh, TBA 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối (TP Bắc Ninh).

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện NPMB cho biết, đến nay TBA 500kV Thái Bình, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần trạm và đường dây đấu nối, phấn đấu đóng điện trước ngày 30/4/2027.

Tại TBA 500kV Hải Phòng, một số hạng mục xây dựng chính đã hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung bảo đảm tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị để phục vụ công tác lắp đặt.

TBA 220kV An Lão, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục xây lắp, lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh, phấn đấu đóng điện trong tháng 12/2026.

TBA 500kV Bắc Ninh, các hạng mục xây dựng đang được triển khai, đồng thời đẩy nhanh công tác cung cấp máy biến áp và các thiết bị để đáp ứng tiến độ lắp đặt theo kế hoạch.

Đối với TBA 220kV Yên Dũng đến hay đang triển khai thi công nước rút để đóng điện trong tháng 11/2026.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung kiểm tra tiến độ thi công TBA 202kV Yên Dũng. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Qua kiểm tra thực tế tại các công trường, đoàn công tác đã nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai từng hạng mục, tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị, công tác tổ chức thi công cũng như những khó khăn, vướng mắc mà NPMB và các nhà thầu đang gặp phải. Lãnh đạo EVNNPT trực tiếp trao đổi với các đơn vị nhằm nhận diện những công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, từ đó yêu cầu có giải pháp xử lý kịp thời, không để những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện làm chậm tiến độ chung.

Phát biểu chỉ đạo tại các công trường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, 5 dự án được kiểm tra đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm cung cấp điện cho khu vực phía Bắc, trong đó có các địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn như Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh. Việc sớm hoàn thành, đưa các công trình vào vận hành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung yêu cầu NPMB, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tham gia dự án tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ từng dự án; đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Quá trình triển khai phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và các điều kiện nghiệm thu, đóng điện.

Trong chương trình kiểm tra, Công đoàn EVNNPT đã tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động đang trực tiếp làm việc tại các công trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động của các đơn vị quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu trong quá trình triển khai các công trình truyền tải điện trọng điểm.

Tại các công trường, người lao động đang phải tập trung cao độ, bám sát tiến độ thi công, phối hợp triển khai nhiều hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao. Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty và tổ chức Công đoàn là nguồn khích lệ tinh thần, giúp người lao động tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.